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СМИ: чтобы погасить долг, семья Жанны Фриске может продать «Русфонду» право на ее имя

В прошлом месяце семья погибшей Жанны Фриске начала отдавать «Русфонду» средства, оставшиеся после лечения певицы. Судя по сообщениям СМИ, родственники пытаются выплатить долг за счет продажи имущества и прав звезды. 
Наталья Фриске, Владимир Фриске
Наталья и Владимир Фриске

В мае стало известно, что спустя почти четыре года после смерти Жанны Фриске ее семья начала отдавать «Русфонду» свой многомиллионный долг — в распоряжении родителей и сестры звезды оставались деньги, не понадобившиеся на лечение исполнительницы. 

Как оказалось, для того, чтобы погасить часть суммы, родственники продали долю загородного дома, которая принадлежит 6-летнему сыну Фриске Платону. 

Семья певицы убеждала журналистов, что ничего не знает о продаже дома. Впрочем, недавно выяснилось, что родственники Фриске также задумываются и о том, чтобы оплатить долг передачей «Русфонду» прав на имя певицы. 

Жанна Фриске
 

По словам представителя семейства, благотворительный фонд идет им на уступки, чтобы быстрее решить вопрос с компенсацией, поэтому рассматривает альтернативные варианты для выплаты средств. 

«Конечно же, Владимир Фриске не хочет, чтобы продавали его имущество», — поделился с корреспондентом портала «Комсомольская правда» представитель. 

«Впрочем, у семьи родилась интересная идея — передать ''Русфонду'' права на использование имени и изображения Жанны Фриске. Не навсегда, на определенный срок. Детали обсуждаются. Переговоры идут сложно — во многом из-за непростого характера и импульсивности отца Жанны. Но есть надежда договориться», — рассказал поверенный Фриске.

  • Жанна Фриске, Платон Шепелев-Фриске, Наталья Фриске, Владимир Фриске, Дмитрий Шепелев
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    Стало известно, что семья Жанны Фриске придумала новый способ вернуть долг «Русфонду»
    Смотреть галерею

Семья певицы считает, что «Русфонд» мог бы беспрепятственно использовать право на имя Жанны Фриске при проведении различных благотворительных акций, а также получать проценты от исполнения ее песен и использования музыкальных клипов.

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07 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, Instagram
Теги

Жанна Фриске, Наталья Фриске, Владимир Фриске, Дмитрий Шепелев, Платон Шепелев-Фриске

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Да кому нужны эти права? Это же не живой Егор Крид

  • Вот уже бессовестные люди

  • Я полностью на стороне Шепелева. Интересен ответ лишь на один вопрос: а на что они всё таки потратили деньги? Ну дом или квартира в майами, скорее всего. А ведь не признаются

  • Ну и семейка

  • «Впрочем, у семьи родилась интересная идея" - У этого семейства идеи одна интереснее другой.

  • Да кому ее имя нужно..фонду нужны деньги а не эфемерное Имя..тем более что сейчас никто почти и не вспоминает ее.Папе Фри не хочется недвижимость свою продавать,все же понятно..

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