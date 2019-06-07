СМИ: чтобы погасить долг, семья Жанны Фриске может продать «Русфонду» право на ее имя

В прошлом месяце семья погибшей Жанны Фриске начала отдавать «Русфонду» средства, оставшиеся после лечения певицы. Судя по сообщениям СМИ, родственники пытаются выплатить долг за счет продажи имущества и прав звезды.

Наталья и Владимир Фриске

В мае стало известно, что спустя почти четыре года после смерти Жанны Фриске ее семья начала отдавать «Русфонду» свой многомиллионный долг — в распоряжении родителей и сестры звезды оставались деньги, не понадобившиеся на лечение исполнительницы.

Как оказалось, для того, чтобы погасить часть суммы, родственники продали долю загородного дома , которая принадлежит 6-летнему сыну Фриске Платону.

Семья певицы убеждала журналистов, что ничего не знает о продаже дома. Впрочем, недавно выяснилось, что родственники Фриске также задумываются и о том, чтобы оплатить долг передачей «Русфонду» прав на имя певицы.

По словам представителя семейства, благотворительный фонд идет им на уступки, чтобы быстрее решить вопрос с компенсацией, поэтому рассматривает альтернативные варианты для выплаты средств.

«Конечно же, Владимир Фриске не хочет, чтобы продавали его имущество», — поделился с корреспондентом портала «Комсомольская правда» представитель.

«Впрочем, у семьи родилась интересная идея — передать ''Русфонду'' права на использование имени и изображения Жанны Фриске. Не навсегда, на определенный срок. Детали обсуждаются. Переговоры идут сложно — во многом из-за непростого характера и импульсивности отца Жанны. Но есть надежда договориться», — рассказал поверенный Фриске.

1 2 3 ... 8 Стало известно, что семья Жанны Фриске придумала новый способ вернуть долг «Русфонду»

Семья певицы считает, что «Русфонд» мог бы беспрепятственно использовать право на имя Жанны Фриске при проведении различных благотворительных акций, а также получать проценты от исполнения ее песен и использования музыкальных клипов.