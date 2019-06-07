СМИ: чтобы погасить долг, семья Жанны Фриске может продать «Русфонду» право на ее имя

В мае стало известно, что спустя почти четыре года после смерти Жанны Фриске ее семья начала отдавать «Русфонду» свой многомиллионный долг — в распоряжении родителей и сестры звезды оставались деньги, не понадобившиеся на лечение исполнительницы.
Семья певицы убеждала журналистов, что ничего не знает о продаже дома. Впрочем, недавно выяснилось, что родственники Фриске также задумываются и о том, чтобы оплатить долг передачей «Русфонду» прав на имя певицы.
По словам представителя семейства, благотворительный фонд идет им на уступки, чтобы быстрее решить вопрос с компенсацией, поэтому рассматривает альтернативные варианты для выплаты средств.
«Впрочем, у семьи родилась интересная идея — передать ''Русфонду'' права на использование имени и изображения Жанны Фриске. Не навсегда, на определенный срок. Детали обсуждаются. Переговоры идут сложно — во многом из-за непростого характера и импульсивности отца Жанны. Но есть надежда договориться», — рассказал поверенный Фриске.
Семья певицы считает, что «Русфонд» мог бы беспрепятственно использовать право на имя Жанны Фриске при проведении различных благотворительных акций, а также получать проценты от исполнения ее песен и использования музыкальных клипов.