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Миллионер Павел Дуров отказался от еды на целый месяц

На днях разработчик «Вконтакте» и Телеграма объявил о новом режиме питания. 34-летний Павел Дуров решил отказаться от еды... на тридцать дней. Шесть из них он уже провел на одной лишь воде.

34-летний Павел Дуров давно перестал восприниматься исключительно как IT-разработчик. На своих страничках в соцсетях и он ведет просветительскую деятельность, рассказывает о медитациях, экспериментах в питании и время от времени публикует собственные «правила жизни». 

На протяжении 15 лет Дуров не употребляет алкоголь и кофеин, не курит, не ест мясо и фастфуд, а кроме того — не ходит в аптеки. Предприниматель отказался от традиционного лечения, потому что за прошедшие 15 лет так ни разу и не заболел.

Кроме того, Павел много времени уделяет тренировкам и медитации, заботясь о тонусе своего тела. Однако основной причиной «спартанского» режима питания является вовсе не желание сбросить лишние килограммы. Единственное, что интересует Дурова — «достичь более высокой производительности и ясности мышления».

Для обретения чистого сознания год назад разработчик Телеграма исключил из питания глютен, молочные продукты, а также любые источники фруктозы. В мая этого года Дуров сократил рацион до минимума — в его меню остались лишь рыба и морепродукты. 

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    Программист и миллиардер Павел Дуров находится в постоянном поиске программ по оздоровлению организма
    Смотреть галерею

По словам Павла, подобная диета принесла хорошие результаты, но в погоней за самодисциплиной и силой воли он намерен пойти еще дальше: теперь разработчик планирует отказаться от любой пищи на целый месяц. В своем рационе Павел оставит лишь чистую воду — это должно запустить обновление организма и придать ясности сознанию. 

В своем телеграм-канале Дуров признался, что уже 6 дней сидит на одной лишь воде и чувствует себя «кайфово».

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07 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Getty Images
Теги

Павел Дуров

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • мда.. когда пытаешься не жрать булки хоть один день ..

  • когда человек достиг многого и нет необходимости думать о хлебе насущном, то можно от него и отказаться совсем

  • Выглядит как кукла Кен. Причём, красивый такой. Когда у тебя все есть, и деньги, и мозги, и внешность, хочется выйти на ещё более высокий уровень сознания. Жаль, что он пока единственный экземпляр такого труда и работы над собой по всем фронтам.

  • мдааа у богатых свои заскоки

  • а баба-то у него есть или мужик?

  • Печально смотреть, в нашей стране есть ещё нормальные одинокие мужчины, а вокруг него только силиконовые долины.Я бы тоже в депрессии от еды отказалась.

  • У мужика тараканов в голове .... У таких зацикленных на себе крыша хорошо едет, у него видать цель вечная жизнь и т.д и т.п

  • Скоро у Павла вырастут жабры и он станет Ихтиандром.

  • Вот вроде успешный, красивый,богатый. Но какой-то холодный и непритягательный. И слишком много самолюбования.

  • Ваша совесть

    Вот вроде успешный, красивый,богатый. Но какой-то холодный и непритягательный. И слишком много самолюбования.

    Красивый, так как пластику делал, волосы пересаживал)

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