Миллионер Павел Дуров отказался от еды на целый месяц

На днях разработчик «Вконтакте» и Телеграма объявил о новом режиме питания. 34-летний Павел Дуров решил отказаться от еды... на тридцать дней. Шесть из них он уже провел на одной лишь воде.

34-летний Павел Дуров давно перестал восприниматься исключительно как IT-разработчик. На своих страничках в соцсетях и он ведет просветительскую деятельность, рассказывает о медитациях, экспериментах в питании и время от времени публикует собственные «правила жизни».



На протяжении 15 лет Дуров не употребляет алкоголь и кофеин, не курит, не ест мясо и фастфуд, а кроме того — не ходит в аптеки. Предприниматель отказался от традиционного лечения, потому что за прошедшие 15 лет так ни разу и не заболел.

Кроме того, Павел много времени уделяет тренировкам и медитации, заботясь о тонусе своего тела. Однако основной причиной «спартанского» режима питания является вовсе не желание сбросить лишние килограммы. Единственное, что интересует Дурова — «достичь более высокой производительности и ясности мышления».



Для обретения чистого сознания год назад разработчик Телеграма исключил из питания глютен, молочные продукты, а также любые источники фруктозы. В мая этого года Дуров сократил рацион до минимума — в его меню остались лишь рыба и морепродукты.

1 2 3 ... 10 Программист и миллиардер Павел Дуров находится в постоянном поиске программ по оздоровлению организма

По словам Павла, подобная диета принесла хорошие результаты, но в погоней за самодисциплиной и силой воли он намерен пойти еще дальше: теперь разработчик планирует отказаться от любой пищи на целый месяц. В своем рационе Павел оставит лишь чистую воду — это должно запустить обновление организма и придать ясности сознанию.



В своем телеграм-канале Дуров признался, что уже 6 дней сидит на одной лишь воде и чувствует себя «кайфово».