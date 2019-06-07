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Брэд Питт втянут в скандал, став символом движения в защиту натуралов против своей воли

Недавно выяснилось, что группа бостонских мужчин, планирующих «парад гетеросексалов», уже давно использует Брэда Питта лицом своих идей. На днях актер решил высказать свое отношение к их деятельности.

Порой звезды оказываются втянутыми в скандалы, совершенно того не ведая. Так случилось с Брэдом Питтом. Как выяснилось на днях, группа, пропагандирующая гетеросексуальную ориентацию, под звучным названием Super Happy Fun America уже давно использует имя и фото голливудского актера. Участники этого сообщества называют знаменитость своим «маскотом». «Поздравляем мистера Питта с тем, что он является лицом столь важного движения за гражданские права», — гласит сайт группы.

Недавно о деятельности данного сообщества стало известно в прессе. Случилось это после того, как его представители запросили разрешение на проведение «парада гетеросексуалов» в Бостоне, несмотря на то, что июнь в США является «месяцем гордости» ЛГБТ.

  • Брэд Питт
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    Группа активистов, ратующих за права гетеросексуалов, пыталась выставить Брэда Питта своим «маскотом»
    Смотреть галерею

Возможно, именно после этого инцидента Питт узнал о существовании данной группы. Актер немедленно дал понять ее представителям, что им следует прекратить использовать его имя и снимки в своих целях. Об этом изданию The Hollywood Reporter сообщил источник, близкий к звезде.

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07 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images
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Брэд Питт

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