Беременную Маргариту Симоньян выписали из больницы

39-летняя Маргарита Симоньян, которая была госпитализирована после эмоциональной беседы с оппозиционеркой Любовью Соболь, вышла из больницы. Глава Russia Today рассказала, как себя чувствует и какой диагноз поставили врачи.

На днях Маргарита Симоньян не на шутку испугала своих близких, друзей и коллег: находясь на 18-й неделе беременности, главный редактор Russia Today была госпитализирована после беседы с оппозиционеркой Любовью Соболь.



Как стало известно, здоровью Симоньян и ее будущему малышу ничто не угрожает. Днем 7 июня 39-летнюю супругу Тиграна Кеосаяна выписали, и она уже находится дома.

Поскольку Симоньян не переставала вести соцсети даже на больничной койке, новостью о своем выздоровлении женщина поделилась в Твиттере. Она объявила фолловерам, что с ней все в порядке, подкрепив это фото со справкой.



«Вот с таким диагнозом меня только что выписали. Несколько капельниц и строгий медицинский контроль — огромное спасибо врачам», — написала Симоньян.



1 2 3 ... 8 Марагрита Симоньян возглавляет телеканала Russia Today с 2005 года

Маргариту доставили в больницу с диагнозом «угроза позднего выкидыша, ОАГА (отягощенный акушерско-гинекологический анамнез)» и связан он с перенесенным психоэмоциональным стрессом.



Напомним, что Маргарита Симоньян столкнулась в редакции «Эха Москвы» с оппозиционеркой Любовью Соболь. Та потребовала от супруги Тиграна Кеосаяна комментариев касательно нового расследования Алексея Навального. Маргарита отказалась, однако юристка Фонда борьбы с коррупцией продолжила требовать ответа. Во время этого инцидента 39-летней Симоньян, находящейся на 18-й неделе беременности, стало плохо и ее спешно доставили в больницу.