Ирина Слуцкая вышла в свет после слухов о третьей беременности

7 июня многие российские знаменитости посетили церемонию вручения «Премии Муз-ТВ 2019». Не стала исключением и Ирина Слуцкая, для которой это мероприятие стало первым после появившихся слухов о ее беременности.

Недавно стало известно, что 40-летняя Ирина Слуцкая ждет ребенка от второго мужа, бизнесмена Алексея Говырина. На днях фигуристка продемонстрировала округлившийся живот, появившись на «Премии Муз-ТВ 2019» в темно-фиолетовом платье в пол. Снимками своего элегантного наряда Слуцкая поделилась с подписчиками в Инстаграме.

На прямые вопросы о беременности Ирина отвечать не стала. По информации издания Teleprogramma.pro, когда Ксения Собчак на красной дорожке мероприятия попросила спортсменку подтвердить свое интересное положение, та отказалась. Более того, Слуцкая не разрешила телеведущей подержаться за свой живот.

1 2 3 ... 10 Ирина Слуцкая посетила церемонию вручения премии Муз-ТВ 2019 после появившейся в СМИ новости о ее беременности

Фигуристка до последнего держала в тайне и имя своего избранника. Впервые она представила его публике на программе «Секрет на миллион». Тогда Ирина призналась, что они с Алексеем поженились еще в июле 2018 года.