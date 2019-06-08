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Ирина Слуцкая вышла в свет после слухов о третьей беременности

7 июня многие российские знаменитости посетили церемонию вручения «Премии Муз-ТВ 2019». Не стала исключением и Ирина Слуцкая, для которой это мероприятие стало первым после появившихся слухов о ее беременности.

Недавно стало известно, что 40-летняя Ирина Слуцкая ждет ребенка от второго мужа, бизнесмена Алексея Говырина. На днях фигуристка продемонстрировала округлившийся живот, появившись на «Премии Муз-ТВ 2019» в темно-фиолетовом платье в пол. Снимками своего элегантного наряда Слуцкая поделилась с подписчиками в Инстаграме.

На прямые вопросы о беременности Ирина отвечать не стала. По информации издания Teleprogramma.pro, когда Ксения Собчак на красной дорожке мероприятия попросила спортсменку подтвердить свое интересное положение, та отказалась. Более того, Слуцкая не разрешила телеведущей подержаться за свой живот.

  • Ирина Слуцкая
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    Ирина Слуцкая посетила церемонию вручения премии Муз-ТВ 2019 после появившейся в СМИ новости о ее беременности
    Смотреть галерею

Фигуристка до последнего держала в тайне и имя своего избранника. Впервые она представила его публике на программе «Секрет на миллион». Тогда Ирина призналась, что они с Алексеем поженились еще в июле 2018 года.

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08 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
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Ирина Слуцкая

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Неприятная особа.

  • Такая полная и спортсменка? Не сравнить конечно с Татьяной Навкой.

  • Да скорей всего не была она фигуристкой или спортсменкой. Такая толстая. Какая то домохозяйка просто.

  • Да не могла такая толстая женщина быть спортсменкой или тем более фигуристкой. Видимо обычная домохозяйка.

  • «Да не могла такая толстая женщина быть спортсменкой или тем более фигуристкой. Видимо обычная домохозяйка»

    Вам сколько лет, что вы не знаете такую фигуристку?

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