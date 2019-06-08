«Приготовила самые вкусные в мире котлеты»: Потап похвастался семейной жизнью с Настей Каменских

В конце мая Потап и Настя Каменских стали мужем и женой. Теперь пара, некогда скрывавшая свои отношения, с удовольствием делится с поклонниками подробностями супружеской жизни.

На днях Потап опубликовал в Инстаграме видео, в котором рассказал, какой женой стала Настя Каменских. Музыкант заснял совместный ужин с супругой и поведал о ее кулинарных талантах. «Многие мне говорят — ты женился на певице. А что же, она, наверное, не готовит? А я вам скажу! У нее семь концертов, и между своими концертами она пришла домой и приготовила мне самые вкусные в мире котлеты из кролика. Настя, я тебя люблю!» — рассказал довольный Потап.

На самом деле плотный гастрольный график все-таки сказывается на жизни молодоженов. Уже через неделю после того, как Потап и Настя отправились в свадебное путешествие в Анталью, им пришлось вернуться к делам. Каменских начала тур по всей Украине, в то время как Потап поехал в Одессу.



1 2 3 ... 10 В конце мая Потап и Настя Каменских стали мужем и женой

Напомним, 23 мая пара сыграла пышную свадьбу в Киеве. А встретились Потап и Настя Каменских еще в 2006 году. Затем они выпустили множество совместных композиций, ставших настоящими хитами в России и Украине. Сейчас у Каменских сольная карьера, а Потап занимается продюсированием.

