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«Приготовила самые вкусные в мире котлеты»: Потап похвастался семейной жизнью с Настей Каменских

В конце мая Потап и Настя Каменских стали мужем и женой. Теперь пара, некогда скрывавшая свои отношения, с удовольствием делится с поклонниками подробностями супружеской жизни.

На днях Потап опубликовал в Инстаграме видео, в котором рассказал, какой женой стала Настя Каменских. Музыкант заснял совместный ужин с супругой и поведал о ее кулинарных талантах. «Многие мне говорят — ты женился на певице. А что же, она, наверное, не готовит? А я вам скажу! У нее семь концертов, и между своими концертами она пришла домой и приготовила мне самые вкусные в мире котлеты из кролика. Настя, я тебя люблю!» — рассказал довольный Потап.

На самом деле плотный гастрольный график все-таки сказывается на жизни молодоженов. Уже через неделю после того, как Потап и Настя отправились в свадебное путешествие в Анталью, им пришлось вернуться к делам. Каменских начала тур по всей Украине, в то время как Потап поехал в Одессу.

Напомним, 23 мая пара сыграла пышную свадьбу в Киеве. А встретились Потап и Настя Каменских еще в 2006 году. Затем они выпустили множество совместных композиций, ставших настоящими хитами в России и Украине. Сейчас у Каменских сольная карьера, а Потап занимается продюсированием.

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08 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
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Потап, Настя Каменских

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