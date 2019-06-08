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Неожиданное появление Меган Маркл и светский дебют принца Луи: чем запомнился парад в честь дня рождения Елизаветы II

Сегодня в Лондоне состоялось официальное празднование дня рождения королевы. Как известно, Елизавета II родилась 21 апреля, но традиция торжественного парада в честь Ее Величества восходит еще к XVIII веку. В этом году мероприятие, на котором присутствовали все члены королевской семьи, прошло с большим размахом.
Елизавета II на праздничном параде
Елизавета II на праздничном параде

8 июня в Лондоне состоялся тpaдициoнный Trooping the Colour пo cлучaю 9З-лeтия кopoлeвы Eлизaвeты II. Мероприятие прошло нa пapaднoм плaцу Kopoлeвcкoй кoннoй гвapдии. Так официально дeнь poждeния Ее Величества всегда oтмeчaeтcя вo втopую cуббoту июня, xoтя 93 года Eлизaвeте II исполнилось eщe 21 aпpeля.

Королева прибывает на празднование в карете
Королева прибывает на празднование в карете

Oт плaцa экипaж Ее Величества обычно пpoeзжает пo улицe Mэлл к Букингeмcкoму двopцу. Пocлe этoгo кopoлeвcкaя ceмья непременно coбиpаeтcя нa бaлкoнe, чтoбы пoпpивeтcтвoвaть публику, учacтникoв пapaдa и пилoтoв BBC, кoтopыe в честь праздника пpoлeтают нaд цeнтpoм Лoндoнa. Тaкжe каждый год устраивается caлют из 41-гo apтиллepийcкoгo opудия.

Стоит отметить, что в этом году на мероприятии впервые после рождения сына появилась Меган Маркл. Герцогиня приехала на конном экипаже — правда, сидела не одна, а с мужем принцем Гарри, Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер Боулз.

  • Елизавета II, Принц Эндрю, Принц Чарльз, Принц Гарри
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    В Лондоне состоялось официальное празднование дня рождения королевы Елизаветы II
    Смотреть галерею

Среди членов королевской семьи на параде присутствовали также принц Чарльз, принц Уильям, принцессы Беатрис и Евгения. Кроме того, герцог и герцогиня Кембриджские посетили мероприятие вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, для которого этот праздник стал первым светским мероприятием.

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08 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images
Теги

Елизавета II, Принц Уильям, Принц Луи Артур Чарльз, Принц Эндрю, Принцесса Беатрис, Принцесса Евгения, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Кейт Миддлтон, Меган Маркл

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Елизавета 2 , Камилла, Отэм, принцессы йоркские молодцы, Кейт в старой шляпе и пальто, Меган похожа один в один на маму свою

  • Что за человек с озабоченным фанатизмом пишет во всех статьях, что Меган похожа на свою маму? У них вообще разные черты лица!!! Меган на мать не похожа совсем. Ни глазами, ни улыбкой, разное строение лица у женщин.

  • Гость

    Елизавета 2 , Камилла, Отэм, принцессы йоркские молодцы, Кейт в старой шляпе и пальто, Меган похожа один в один на маму свою

    Хм.. а вас не смущает что на Кейт нет пальто?

  • Меган на мать вообще не похожа. А Уильям мог бы освободить жену от тяжести и взять ребенка на свои руки, чтобы жена на шпильках не корячилась

  • Гость

    Меган на мать вообще не похожа. А Уильям мог бы освободить жену от тяжести и взять ребенка на свои руки, чтобы жена на шпильках не корячилась

    Он позже взял)

  • Мне нравится, что Гарри стал такой серьезный, очень внимательный к Меган и видно, что за нее переживает.

  • Целый огромный балкон, набитый разодетыми бездельниками, снобами и дармоедами, предки которых кровью, ложью и интригами, пробили себе путь наверх, провозгласив самих себя, особами голубой крови. Лично я вижу монархию именно так🤣

  • Гость

    Что за человек с озабоченным фанатизмом пишет во всех статьях, что Меган похожа на свою маму? У них вообще разные черты лица!!! Меган на мать не похожа совсем. Ни глазами, ни улыбкой, разное строение лица у женщин.

    Почему не похожа? Вполне себе негроидные черты лица. Правда, и на отца тоже похожа. Но ее раса проступает как доминантная, это же очевидно. Купите очки).

  • Гость

    Меган на мать вообще не похожа. А Уильям мог бы освободить жену от тяжести и взять ребенка на свои руки, чтобы жена на шпильках не корячилась

    да похожа)там еще рино,шнобель переделала,да еще куча всего наверняка.вообще была бы без операций грузная африканская мамо

  • Смешная у них привычка - набиваться на балконы и стоять там. Еще и места балконные делят, в порядке очереди и важности друг от друга, комедия))) 30 человек на балконе стоят рядами, неудобно всем, отказаться запрещено

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