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Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены

О расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана стало известно еще в марте. Однако лишь сейчас телеведущая подтвердила, что они с супругом официально развелись.

Ксения Собчак и Максим Виторган оформили развод. На днях стало известно, что бывшие супруги оплатили госпошлину и получили все нужные документы. Увы, надежды поклонников на то, что расставание пары было временным, не оправдались. Впрочем, судя по всему, Ксения и Максим сохранили приятельские отношения.

До недавнего момента Собчак не давала никаких комментариев о расставании с мужем. Однако в разговоре с корреспондентом телеканала НТВ знаменитость подтвердила, что теперь они официально разведены. На вопрос о совместном отдыхе на Кипре телеведущая сказала, что прилетела туда исключительно по деловым вопросам, а все слухи о воссоединении с Виторганом — не более чем фейк.

  • Ксения Собчак, Максим Виторган
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    О том, что Ксении Собчак и Максим Виторган расстались, стало известно еще в марте
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О том, что бывшие супруги остались в хороших отношениях свидетельствует тот факт, что Максим часто проводит время с общим сыном Платоном. Актер даже взял малыша на отдых в Испанию.

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08 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Максим Виторган, Ксения Собчак

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну и хорошо

  • Правильно сделали. Любовь ушла и незачем притворяться.

  • Жаль,мне очень нравилась эта пара(

  • Сейчас с Богомоловым поразвлекается и нового найдёт.

  • Зря она. Богомолов получит связи поставит свой спектакль и найдёт покраше. Максу так использовать её связи не было возможности. Опять же ребёнок официальный брак. А вообще форум почитать ой не могу найти мужчину парня.. Ответ прост совсем не нужно работать над внешностью только бабки заработать и мужчинки сами потянутся

  • На мой взгляд, Виторган найдет себе в будущем женщину, которая бы была семейной, как и он сам (мне кажется, что он именно такой). И ко всему прочему Максим будет чувствовать себя увереннее, когда жена будет за ним, а не перед нестись и участвовать в каждом разбирательстве. Хоть некоторые люди считают Ксению невероятно умной личностью, но я думаю, что её натура - это всё же публичные скандалы, как было в начале её карьеры.

  • Горсть

    Сейчас с Богомоловым поразвлекается и нового найдёт.

    Ее дело, пусть хоть каждый день меняет)

  • Зачем виторгану использовать ее связи, когда его и так кормили-поили-в отпуск возили. Еще и личный спектакль получил после третьих ролей.

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