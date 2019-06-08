Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены

О расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана стало известно еще в марте. Однако лишь сейчас телеведущая подтвердила, что они с супругом официально развелись.

Ксения Собчак и Максим Виторган оформили развод. На днях стало известно, что бывшие супруги оплатили госпошлину и получили все нужные документы. Увы, надежды поклонников на то, что расставание пары было временным, не оправдались. Впрочем, судя по всему, Ксения и Максим сохранили приятельские отношения.

До недавнего момента Собчак не давала никаких комментариев о расставании с мужем. Однако в разговоре с корреспондентом телеканала НТВ знаменитость подтвердила, что теперь они официально разведены. На вопрос о совместном отдыхе на Кипре телеведущая сказала, что прилетела туда исключительно по деловым вопросам, а все слухи о воссоединении с Виторганом — не более чем фейк.



1 2 3 ... 10 О том, что Ксении Собчак и Максим Виторган расстались, стало известно еще в марте

О том, что бывшие супруги остались в хороших отношениях свидетельствует тот факт, что Максим часто проводит время с общим сыном Платоном. Актер даже взял малыша на отдых в Испанию.