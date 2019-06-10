Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой

На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным. Режиссеру пришлось извиниться за шутку, которая спровоцировала громкий светский скандал.

Полгода назад возлюбленный Ксении Собчак Константин Богомолов оказался в центре светского скандала. Его спровоцировал ироничный фильм режиссера, посвященный юбилею журнала Tatler. Тогда Богомолов пошутил над Оксаной Лаврентьевой и Александром Цыпкиным, но юмор не был оценен.

Во время открытия «Кинотавра» Богомолов с возлюбленной и Лаврентьева с мужем оказались буквально на соседних местах. О встрече с режиссером впоследствии поведал Цыпкин: «После церемонии Костя попросил прощения за ту ситуацию, сказал, что уважает нас и не хотел обидеть, но не успел я открыть рот, наша Дайнерис высказалась раньше. ''Вы же нас публично оскорбили, наверное, извинения должны быть публичные''. ''Публично не могу, для меня это искусство и территория капустника''. ''Значит, не можете извиниться, извинения не приняты''».

1 2 3 ... 10 Полгода назад фильм Константина Богомолова спровоцировал скандал

Инстаграм-ответ Богомолова последовал через несколько часов. Режиссер написал в своем микроблоге: «Сердце полно любовью, счастьем и щедростью. Хочется подойти к каждому, обнять и сказать какие-то хорошие слова. И если человек обижен и ему важно, чтобы эти слова были публичны, я с радостью повторю публично: родные, простите если сделал вам больно!». Александр Цыпкин принял извинения режиссера. Теперь светская Москва ждет, что скажет Оксана Лаврентьева.