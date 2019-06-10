«Пошла 42-я неделя моей беременности...»: Ксения Бородина поздравила старшую дочь с юбилеем и вспомнила, как рожала ее 16 часов

10 июня старшей дочери Ксении Бородиной исполнилось 10 лет. Звездная мама поздравила Марусю, записав трогательное сообщение, в котором раскрыла подробности своей первой беременности.

Маруся Бородина родилась в 2009 году, и сегодня, 10 июня, празднует свой первый юбилей. В связи с этим знаменитая мама написала в Инстаграме пост, в котором поделилась переживаниями, чувствами и ощущениями, возникшими во время ее первой беременности.



«Страшно и непонятно: все знакомые рожают на 38-39, а я уже 42 недели хожу», — поделилась Ксения Бородина.

Как пояснила Ксения, для того, чтобы естественным образом стимулировать схватки, ей приходилось ходить «по лестницам вверх вниз».

Кадр из семейного видео, которое Ксения Бородина опубликовала в своем Инстаграме

По словам Бородиной, ей было страшно осознавать, что первая беременность немного затянулась, однако все сомнения ушли, когда после 16 (!) часов родов на свет появилась долгожданная дочь. Телеведущая отметила, что девочка была очень спокойной, тихой и много спала.

«Всю беременность я хотела назвать тебя Мишель, а когда взяла тебя на руки, несмотря на твои чёрные глазки и черные волосики, я решила, что ты Маруся» — призналась знаменитая мама.

Ксения Бородина рассказала, что Маруся навсегда останется для нее «первой, крошкой, маминой душой» и отметила важные и ценные качества девочки, которые уже проявились в ней, несмотря на юный возраст: готовность прийти на помощь, мудрость и преданность.

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С юбилеем звездную наследницу поздравили Лена Темникова, Мария Погребняк, Ольга Орлова, Наталья Варвина и другие знаменитости. Присоединяемся и мы!