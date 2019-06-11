Сергей Лазарев отреагировал на слухи о ссоре со Светланой Лободой

На днях в прессе появилась информация о том, что Сергей Лазарев оскорбил Светлану Лободу во время «Премии Муз-ТВ 2019». Певец прокомментировал ситуацию в Инстаграме.

Сразу несколько СМИ написали о том, что на «Премии Муз-ТВ 2019» Сергей Лазарев якобы накричал на Светлану Лободу, используя нецензурные выражения. Интернет-пользователи немедленно начали строить теории о том, что могло привести к конфликту исполнителей.

Недавно Лазарев решил отреагировать на возникшие слухи. Сначала певец опубликовал скриншот одной из статей, в которой его обвиняют в некрасивом поведении по отношению к Лободе. В материале упоминается, что их ссору якобы увидели некие свидетели. «Сын брата свахи жены рассказал. Вот это фантазия», — посмеялся участник «Евровидения-2019».

1 2 3 ... 10 На днях в СМИ появилась информация о том, что Сергей Лазарев оскорбил Светлану Лободу

Затем исполнитель опубликовал собственное селфи, которое подписал: «Злыдень Лазарев». И все же после сообщения о скандале поклонники заметили, что Лобода отписалась от Лазарева в Инстаграме. То же самое сделал и Сергей.