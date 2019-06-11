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Сергей Лазарев отреагировал на слухи о ссоре со Светланой Лободой

На днях в прессе появилась информация о том, что Сергей Лазарев оскорбил Светлану Лободу во время «Премии Муз-ТВ 2019». Певец прокомментировал ситуацию в Инстаграме.

Сразу несколько СМИ написали о том, что на «Премии Муз-ТВ 2019» Сергей Лазарев якобы накричал на Светлану Лободу, используя нецензурные выражения. Интернет-пользователи немедленно начали строить теории о том, что могло привести к конфликту исполнителей.

Недавно Лазарев решил отреагировать на возникшие слухи. Сначала певец опубликовал скриншот одной из статей, в которой его обвиняют в некрасивом поведении по отношению к Лободе. В материале упоминается, что их ссору якобы увидели некие свидетели. «Сын брата свахи жены рассказал. Вот это фантазия», — посмеялся участник «Евровидения-2019».

  • Сергей Лазарев, Светлана Лобода
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    На днях в СМИ появилась информация о том, что Сергей Лазарев оскорбил Светлану Лободу
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Затем исполнитель опубликовал собственное селфи, которое подписал: «Злыдень Лазарев». И все же после сообщения о скандале поклонники заметили, что Лобода отписалась от Лазарева в Инстаграме. То же самое сделал и Сергей.

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11 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Сергей Лазарев, Светлана Лобода

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Какой же Лазарев завистливый!) Да! Лобода круче тебя!

  • противный этот лазарев

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