Сестра Нюши подтвердила роман с бывшим бойфрендом Насти Ивлеевой

Слухи о том, что сестра певицы Нюши, успешная синхронистка Мария Шурочкина, встречается с Арсением Бородиным, появились уже достаточно давно. Впервые их заметили вместе в декабре прошлого года на одной из кинопремьер. Но лишь недавно спортсменка подтвердила, что действительно состоит в отношениях с бывшим бойфрендом Насти Ивлеевой.
В интервью People Talk Шурочкина рассказала об отношениях с Бородиным и посетовала на плотный спортивный график, который не позволяет им проводить достаточно времени вместе. Нередко синхронистка занимается на тренировочной базе, откуда не может уйти ради свидания.
Несмотря на успешную личную жизнь, Мария по-прежнему сосредоточена на карьере. Она настроена получить медали Олимпийских игр. «Это наивысшая награда в спорте. Когда тебя муштруют, важно не сломаться. У меня все время было желание уйти, сказать, что я слабенькая, чувствительная и не хочу это терпеть, но, наверное, в жизни по-другому никак», — призналась Мария.