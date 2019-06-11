Сестра Нюши подтвердила роман с бывшим бойфрендом Насти Ивлеевой

На днях сестра Нюши, восьмикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Шурочкина, рассказала о своих отношениях с музыкантом Арсением Бородиным.

Слухи о том, что сестра певицы Нюши, успешная синхронистка Мария Шурочкина, встречается с Арсением Бородиным, появились уже достаточно давно. Впервые их заметили вместе в декабре прошлого года на одной из кинопремьер. Но лишь недавно спортсменка подтвердила, что действительно состоит в отношениях с бывшим бойфрендом Насти Ивлеевой.

В интервью People Talk Шурочкина рассказала об отношениях с Бородиным и посетовала на плотный спортивный график, который не позволяет им проводить достаточно времени вместе. Нередко синхронистка занимается на тренировочной базе, откуда не может уйти ради свидания.

1 2 3 ... 9 Слухи об отношениях Марии Шурочкиной и Арсения Бородина появились еще в декабре прошлого года

Несмотря на успешную личную жизнь, Мария по-прежнему сосредоточена на карьере. Она настроена получить медали Олимпийских игр. «Это наивысшая награда в спорте. Когда тебя муштруют, важно не сломаться. У меня все время было желание уйти, сказать, что я слабенькая, чувствительная и не хочу это терпеть, но, наверное, в жизни по-другому никак», — призналась Мария.