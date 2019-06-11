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Сестра Нюши подтвердила роман с бывшим бойфрендом Насти Ивлеевой

На днях сестра Нюши, восьмикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Шурочкина, рассказала о своих отношениях с музыкантом Арсением Бородиным.

Слухи о том, что сестра певицы Нюши, успешная синхронистка Мария Шурочкина, встречается с Арсением Бородиным, появились уже достаточно давно. Впервые их заметили вместе в декабре прошлого года на одной из кинопремьер. Но лишь недавно спортсменка подтвердила, что действительно состоит в отношениях с бывшим бойфрендом Насти Ивлеевой.

В интервью People Talk Шурочкина рассказала об отношениях с Бородиным и посетовала на плотный спортивный график, который не позволяет им проводить достаточно времени вместе. Нередко синхронистка занимается на тренировочной базе, откуда не может уйти ради свидания.

  • Арсений Бородин, Мария Шурочкина
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    Слухи об отношениях Марии Шурочкиной и Арсения Бородина появились еще в декабре прошлого года
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Несмотря на успешную личную жизнь, Мария по-прежнему сосредоточена на карьере. Она настроена получить медали Олимпийских игр. «Это наивысшая награда в спорте. Когда тебя муштруют, важно не сломаться. У меня все время было желание уйти, сказать, что я слабенькая, чувствительная и не хочу это терпеть, но, наверное, в жизни по-другому никак», — призналась Мария.

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11 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
Теги

Арсений Бородин, Певица Нюша, Мария Шурочкина, Настя Ивлеева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Маша классная, хоть и не супер коасотка, а жтот Арсений-напыщенный и противный, много раз пересекалась с ним еще со времен его участия в группе Челси, там один Ромка Архипов клевый парень, этот же самый противный

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