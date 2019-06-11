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28-летняя Марго Робби беременна?

По сообщениям СМИ, звезда нового фильма Квентина Тарантино, повествующего об убийстве беременной актрисы, вжилась в роль настолько, что задумалась о рождении собственных детей. 

На днях NW Magazine сообщил, что 28-летняя звезда «Волка с Уолл-стрит» находится в ожидании первенца. Как оказалось, в издание обратился инсайдер, приближенный к актрисе. Он поведал, что Марго находится уже «на третьем месяце беременности».

По его словам, знаменитость в скором времени родит ребенка своему супругу, 29-летнему Тому Акерли.

Источник также сообщил, что Марго довольно давно хотела завести детей, однако ее все время останавливала работа. «Она трудилась не покладая рук, чтобы достичь карьерных высот, чтобы ее постоянно приглашали на съемки» — заявил инсайдер. Это было необходимо, чтобы упрочить свое положение в Голливуде. 

Теперь актриса наконец довольна своим статусом в киноиндустрии: она знаменита, популярна, ее приглашают в свои фильмы лучшие режиссеры страны. Поэтому ее мечта завести детей наконец стала осуществима. 

  • Марго Робби
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    Марго Робби, кажется, не на шутку вжилась в роль Шэрон Тейт: сначала сменила привычный стиль и блистала в Каннах в образе своей героини...
    Смотреть галерею

Отметим, что источник, обратившийся в редакцию журнала, еще не проверен. Вполне возможно, что сведения о беременности 28-летней знаменитости — не более, чем слухи. Сама Марго новость о возможном прибавлении в семье никак не прокомментировала.

Пока звезда продолжает работать. График актрисы расписан вплоть до 2022-го года, так что, как нам кажется, Марго не станет в ближайшее время планировать ребенка. Возможно, новость о «третьем месяце» Марго Робби — всего лишь рекламный ход продюсеров нового фильма Квентина Тарантино, в котором звезда сыграет роль беременной Шэрон Тейт. 

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11 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Марго Робби

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Ей как будто не 28,а побольше,очень взросло выглядит!

  • Она головокружительна! Простота и красота

  • Такие оба красивые!!

  • 28?!!!

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