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Бритни Спирс обвинила папарацци в том, что они намеренно «раздули» ее фигуру на фото

Бритни Спирс обвинила папарацци в том, что они отредактировали ее фотографии с целью показать звезду в неприглядном свете. Певица утверждает, что на новых снимках, опубликованных в прессе, она выглядит едва ли не на 20 килограммов больше, чем на самом деле.

Недавно Бритни Спирс выложила в инстаграм-истории видео, на котором обвиняет папарацци в искажении фактов. По словам знаменитости, они обработали ее снимки, сделанные во время отдыха в Майами. Описывая фото, попавшие в прессу, Бритни возмутилась, что выглядит на них значительно толще, чем в жизни.

В своем видео певица осудила тех, кто верит во все инфоповоды. «Никто никогда не спрашивает, являются ли фейками те фото, которые делают папарацци, редактируют ли фотографы свои снимки и действительно ли новости правдивы. Это теория заговора, которая меня действительно интересует», — заявила Спирс.

Бритни также опубликовала короткий ролик, в котором станцевала, демонстрируя свою фигуру и ее отличие от того, что было изображено на недавних фото. «Вот, как я выгляжу сейчас — я стройна, как игла. И что из этого реально?» — прокомментировала видео знаменитость.

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11 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Бритни Спирс

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