Бывший муж Натальи Водяновой снова станет отцом

После развода с Натальей Водяновой Джастин Портман старался не афишировать свою личную жизнь. Даже в соцсети британский аристократ выкладывал лишь снимки с детьми от первого брака. Однако на днях он решил поделиться с фолловерами счастливой новостью.

12 июня экс-супруг Натальи Водяновой Джастин Портман сообщил своим подписчикам, что скоро снова станет отцом. Наследник аристократической династии опубликовал фото, на котором запечатлен с беременной возлюбленной — актрисой Морган Снайдер. 50-летний Портман рассказал, что до рождения ребенка осталось всего четыре недели.

Напомним, что от брака с Водяновой у британца трое детей — сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева. Супруги расстались еще в 2011 году и сумели сохранить дружеские отношения. Топ-модель полностью поддерживает желание экс-мужа видеться с детьми: Джастин часто публикует фото с ними в Инстаграме.

1 2 3 ... 10 Экс-супруг Натальи Водяновой Джастин Портман станет отцом в четвертый раз

Что касается Натальи, то в том же 2011-м она встретила новую любовь — французского бизнесмена Антуана Арно. Он является сыном мультимиллиардера Бернара Арно. У Антуана и Натальи двое общих детей — 5-летний Максим и 3-летний Роман.