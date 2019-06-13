Ирина Шейк продолжает встречаться с Брэдли Купером ради спокойствия дочери

Новый поворот в истории расставания знаменитого актера и топ-модели. По сообщениям источника, Купер и Шейк все еще проводят время вместе — и делают это ради двухлетней Леа.

Отношения — вернее, их завершение — Брэдли Купера и Ирины Шейк у всех на устах. Еще зимой поползли слухи о расставании одной из самых красивых пар Голливуда, а в течение последних недель события разворачиваются столь стремительно, что пресса не успевает создавать заголовки.



Не так давно Ирина съехала из дома Брэдли, в котором бывшие влюбленные жили на протяжение нескольких лет. Однако на днях стало известно, что пара все еще проводит время вместе. Они «общаются как семья» и даже появляются на публике... ради своей двухлетней дочери.

Ирина Шейк покидает особняк Брэдли Купера

Инсайдеры, близкие к звездным родителям, сообщили журналу People, что «ради Леа они много общаются всей семьей».



«Брэдли отличный папа. Он всегда был очень внимателен по отношению к дочке, поэтому даже после расставания посвящает ей все свободные дни. Ирина и Брэдли хотят, чтобы Леа росла в нормальных условиях, была в окружении друзей и близких, развивалась и играла, как и любые другие дети. Шейк и Купер очень заботливые родители, они готовы на все ради любимой дочери» — заявил источник.

1 2 3 ... 10 Брэдли Купер и Ирина Шейк начали встречаться еще в 2015 году

Похоже, экс-влюбленные стараются сделать все возможное, чтобы оградить девочку от болезненных эмоций, связанных с расставанием родителей.