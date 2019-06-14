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Потап снял абсолютно голую Настю Каменских, а подписчики решили, что «это перебор»

Раннее утро, супружеское ложе и... абсолютно голая Настя Каменских. Новый откровенный снимок знаменитой певицы спровоцировал настоящий скандал в комментариях.
Настя Каменских
Настя Каменских

Супружеская жизнь явно пошла Насте Каменских на пользу: 32-летняя певица то и дело радует поклонников жаркими снимками. То ли она красуется результатами похудения к свадьбе, то ли новоиспеченная жена просто радуется семейной идиллии... Как бы то ни было, Настя Каменских постоянно выкладывает откровенные снимки, один горячее другого. 

Соблазнительные бикини, фото из бассейна, топлес в душе, кадры в кружевном белье... «Что дальше?» — задавались вопросом фанаты. А дальше — больше. Настя Каменских выложила фото, на котором предстала... абсолютно голой.

Это откровенное фото певицы вызвало споры
Это откровенное фото певицы вызвало споры

На днях новоиспеченная супруга Потапа выложила в свой Инстаграм снимок, на котором показалась перед поклонниками без одежды. Ранним утром на семейной кровати Настя потягивается, едва открыв глаза. А проснулась звезда, как стало известно благодаря фотографии, совершенно голой. 

Откровенный кадр Каменских подписала так: «Поймал меня с утра мой мальчик».

Настя Каменских
Настя Каменских

Поклонники отреагировали на столь чувственную публикацию неоднозначно. «Я все понимаю, красиво, но это уже перебор», «В трусах было бы не менее красиво и не так дешево смотрелось», «Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал», «На вас же дети подписаны», «Терять уже нечего», — выразили свое мнение возмущенные подписчики.

Впрочем, нашлись и те, кому столь откровенный снимок пришелся по душе. «У Насти красивая фигура, почему не показать?», «Тело огонь!», «Фото шикарное», — поддержали Настю поклонники.

Впрочем, судя по комментариям, фолловеры уже устали от череды соблазнительных снимков певицы. Они просят звезду уделять больше времени творчеству, а не пикантным фотографиям. 

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14 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
Теги

Потап, Настя Каменских

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Без комплексов,ещё сфинктер сфотать осталось.

  • Да ей вообще сейчас всё по барабану. Потому что наконец увела из семьи мужика, устранила соперниц и надела кольцо. А Потап на минуточку, миллионер. Там стыда-то и нет в помине. Конкретно в этой паре.

  • Гость

    Без комплексов,ещё сфинктер сфотать осталось.

    +100500))))))))))))))))))

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