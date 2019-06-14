Кети Топурия намекнула, что в отношениях с Гуфом не поставлена точка

В день своего рождения Регина Тодоренко поделилась новым выпуском шоу «Пятница с Региной» на своем YouTube-канале. В этот раз гостьей стала Кети Топурия, которая рассказала ведущей о своих отношениях с Гуфом.

14 июня Регине Тодоренко исполнилось 29 лет. В этот же день ведущая выпустила праздничную серию шоу «Пятница с Региной». Героиней выпуска стала Кети Топурия. Певица рассказала о своей личной жизни, в частности об отношениях с рэпером Гуфом. Кети встречалась с ним на протяжении двух лет.

Топурия долгое время игнорировала бывшего возлюбленного после слухов о измене, но, судя по всему, решила дать ему второй шанс. «Какое-то время мы с ним не общались вообще. И мы еще не начали общаться, переписываться, извиняться, а уже писали, что мы сошлись. Мне кажется, что как скажут, так и происходит. Понимай, как хочешь… У нас все было хорошо, но, может быть, еще и будет», — сказала она Регине.

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По словам Кети, она ценила общительность и чувство юмора музыканта. Знаменитость рассказала, что их отношения начались с дружбы и лишь затем переросли в роман. Кроме того, Топурия призналась, что была растрогана треком «Пусто», который Гуф записал для нее. В тексте рэпер уверяет бывшую возлюбленную: «Лучше я никого не найду никогда».