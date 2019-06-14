Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Кети Топурия намекнула, что в отношениях с Гуфом не поставлена точка

В день своего рождения Регина Тодоренко поделилась новым выпуском шоу «Пятница с Региной» на своем YouTube-канале. В этот раз гостьей стала Кети Топурия, которая рассказала ведущей о своих отношениях с Гуфом.

14 июня Регине Тодоренко исполнилось 29 лет. В этот же день ведущая выпустила праздничную серию шоу «Пятница с Региной». Героиней выпуска стала Кети Топурия. Певица рассказала о своей личной жизни, в частности об отношениях с рэпером Гуфом. Кети встречалась с ним на протяжении двух лет.

Топурия долгое время игнорировала бывшего возлюбленного после слухов о измене, но, судя по всему, решила дать ему второй шанс. «Какое-то время мы с ним не общались вообще. И мы еще не начали общаться, переписываться, извиняться, а уже писали, что мы сошлись. Мне кажется, что как скажут, так и происходит. Понимай, как хочешь… У нас все было хорошо, но, может быть, еще и будет», — сказала она Регине.

По словам Кети, она ценила общительность и чувство юмора музыканта. Знаменитость рассказала, что их отношения начались с дружбы и лишь затем переросли в роман. Кроме того, Топурия призналась, что была растрогана треком «Пусто», который Гуф записал для нее. В тексте рэпер уверяет бывшую возлюбленную: «Лучше я никого не найду никогда».

Перейти к обсуждению


14 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Теги

Кети Топурия, Рэпер Guf (Алексей Долматов), Регина Тодоренко

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-11 13:22:00
358
По моему родители врут , как можно было говорить что безопаснее делать мальчика , при наличии явно женского внутреннего устройства . А это значит полостные операции что ни разу не безопаснее чем банальная кастрация
«Родители решили, что я буду мальчиком, и мне удалили женские органы»: как живет девушка-гермафродит из Иркутска
87 Комментариев
Гость 2019-06-11 17:05:00
142
Все у неё отлично, и грудь, и ноги!!! Так круто выглядеть в ее возрасте!!! Так бы всем выглядеть!!!! Не все молодухи так выглядят. Всем, кому ее грудь кажется обвисшей, привыкли к силиконовой. Мне она очень нравится, и как актриса, и как женщина.
В кожаном мини и без лифчика 50-летняя Дженнифер Энистон выглядит дерзко, но неуместно
28 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.