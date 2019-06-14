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Черные пантеры: принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз стали гостями благотворительного бала-маскарада

Принц Чарльз и его жена Камилла посетили благотворительный бал-маскарад в резиденции Кларенс-хаус. На этом ежегодном мероприятии сотни гостей собирают средства для спасения вымирающих животных. 

Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз посетили благотворительный маскарад. Они были в отличном настроении, приветствуя других именитых гостей: актеров, дизайнеров, моделей и светских красавиц.   

В соответствии с темой мероприятия королевские особы принесли с собой маски черных пантер. Герцогиня также надела белую тунику и широкие светлые брюки.

Другие гости примерили головные уборы в виде слонов, бабочек, леопардов и даже насекомых.

 

Вечер начался с приема в роскошных комнатах Кларенс-хаус, а затем все отправились на ланч в соседнем Ланкастер-Хаус. Гостям также представилась возможность пофотографироваться рядом с огромными скульптурами — ею воспользовались почти все.

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14 июня 2019
Текст Кристина Рейхерт
Фото Getty Images
Теги

Принц Чарльз, Камилла Паркер Боулз

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Вот работа у них, нацепили маски походили поболтали, поели, попили и баиньки

  • Вот работа у них, нацепили маски походили поболтали, поели, попили и баиньки

  • Вот работа у них, нацепили маски походили поболтали, поели, попили и баиньки

  • Чарльз счастлив в окружении таинственных незнакомок))

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