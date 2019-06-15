«Тимати назло заблокировал мои клипы»: Джиган припомнил, с каким скандалом уходил из Black Star

На днях Джиган поучаствовал в очередном выпуске Youtube-шоу «Дневник хача». Бывший участник лейбла Black Star не ожидал, что встретится лицом к лицу с гендиректором Тимати — Пашу.

Несколько лет назад Джиган покинул команду Black Star из-за разногласий с Тимати. Рэпер не подливал масла в огонь и старался не комментировать возникшие слухи, поэтому подробности конфликта были неизвестны. На днях многодетный отец наконец пролил свет на произошедшее — он рассказал, что Тимати завидовал своим подопечным и мешал им развиваться.



Непростой разговор состоялся в студии проекта «Дневник хача». Генеральный директор Black Star — 35-летний Павел Курьянов (Пашу) — обсудил с бывшим коллегой конфликт, произошедший между рэперами.

Кадр из программы «Дневник хача»

Пашу возмутился фотографией Джигана, на которой он предстал вместе с Егором Кридом, недавно покинувшим лейбл. «Свобода» — так подписал свое фото рэпер, чем не на шутку разозлил гендиректора Black Star. Пашу припомнил, как много продюсерский центр сделал для певцов.



«Я на 100 процентов уверен, что если бы не мы, тебя бы в музыкальном бизнесе не было. Классно, что ты обзавелся командой во время пребывания на лейбле, а после двинулся дальше, я искренне рад за тебя. Ты написал Freedom, будто вы были заключенными», — объявил Пашу.

Тимати и Пашу

Впрочем, Джиган не первый развязал войну. Сразу после ухода рэпера из команды, Тимати публично высмеял его, назвав «среднестатистическим лохом» и обвинил в том, что Джиган берет дорогостоящие машины на прокат, выдавая за свои.



Во время эфира «Дневник хача» Джиган вспомнил, что Тимати ревновал к успехам своих подопечных. «Как же ситуации, когда глава лейбла ревностно относился к чужому успеху? Он обижался, даже когда я кроссовки купил, как у него. Почему вы заблокировали все мои клипы, выпущенные на лейбле? Я знаю — почему. Просто назло. Почему Тимати такой? Почему он так поступает?» — возмущался Джиган.

1 2 3 ... 10 Джиган один из первых рэперов, которые покинули знаменитый лейбл

Пашу не стал подробно останавливаться на этом вопросе, заявив, что клипы Джигана были попросту плохими. Он также добавил, что блокировки видео не отразились на успехе Джигана, и плоды работы в Black Star'е до сих пор приносят рэперу заработок.