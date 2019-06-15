В ботфортах и белом парике: Алена Водонаева пришла на свадьбу в образе «красотки» Вивиан Уорд

Лаковые ботфорты, белый парик, соблазнительные красные губы — смотрим, получилось ли у Алены воссоздать легендарный образ самой знаменитой героини Джулии Робертс.

Владимир Соловьев и Татьяна Кальницкая

14 мая Алена Водонаева посетила свадьбу своих друзей — Татьяны Кальницкой и Владимира Соловьева. Жених и невеста решили устроить необычное торжество в стиле девяностых.



Спортивные штаны, соленые огурцы и килька в томате, голубые тени и золотые цепи — праздник получился колоритным. Гостей, нарядившихся по моде двадцатилеьней давности, развлекали приглашенные музыканты, а кроме того, им посчастливилось прикоснуться к духу эпохи — приобрести ваучеры, сыграть в наперстки и попробовать разливное пиво.

Особое внимание привлекла Алена Водонаева, которая перевополотилась в Джулию Робертс из фильма «Красотка».



36-летняя Водонаева поклонница ярких и соблазнительных нарядов. Благодаря заявленному дресс-коду свадебной вечеринки ей удалось на один день стать самой знаменитой девушкой легкого поведения из культового фильма Гарри Маршалла.

1 2 3 ... 10 Гости свадьбы старались перещеголять друг друга в нарядах

Звезда подошла к подготовке со всей ответственностью: она не только подобрала идеальный парик, но и в точности воссоздала образ, начиная от лаковых ботфорт, заканчивая сшитым на заказ красным жакетом.



Кажется, еще чуть-чуть, и Алена Водонаева затмила бы саму невесту!