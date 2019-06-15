В ботфортах и белом парике: Алена Водонаева пришла на свадьбу в образе «красотки» Вивиан Уорд

14 мая Алена Водонаева посетила свадьбу своих друзей — Татьяны Кальницкой и Владимира Соловьева. Жених и невеста решили устроить необычное торжество в стиле девяностых.
Спортивные штаны, соленые огурцы и килька в томате, голубые тени и золотые цепи — праздник получился колоритным. Гостей, нарядившихся по моде двадцатилеьней давности, развлекали приглашенные музыканты, а кроме того, им посчастливилось прикоснуться к духу эпохи — приобрести ваучеры, сыграть в наперстки и попробовать разливное пиво.
Особое внимание привлекла Алена Водонаева, которая перевополотилась в Джулию Робертс из фильма «Красотка».
36-летняя Водонаева поклонница ярких и соблазнительных нарядов. Благодаря заявленному дресс-коду свадебной вечеринки ей удалось на один день стать самой знаменитой девушкой легкого поведения из культового фильма Гарри Маршалла.
Звезда подошла к подготовке со всей ответственностью: она не только подобрала идеальный парик, но и в точности воссоздала образ, начиная от лаковых ботфорт, заканчивая сшитым на заказ красным жакетом.
Кажется, еще чуть-чуть, и Алена Водонаева затмила бы саму невесту!