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В ботфортах и белом парике: Алена Водонаева пришла на свадьбу в образе «красотки» Вивиан Уорд

Лаковые ботфорты, белый парик, соблазнительные красные губы — смотрим, получилось ли у Алены воссоздать легендарный образ самой знаменитой героини Джулии Робертс.
Владимир Соловьев и Татьяна Кальницкая
Владимир Соловьев и Татьяна Кальницкая

14 мая Алена Водонаева посетила свадьбу своих друзей — Татьяны Кальницкой и Владимира Соловьева. Жених и невеста решили устроить необычное торжество в стиле девяностых.

Спортивные штаны, соленые огурцы и килька в томате, голубые тени и золотые цепи — праздник получился колоритным. Гостей, нарядившихся по моде двадцатилеьней давности, развлекали приглашенные музыканты, а кроме того, им посчастливилось прикоснуться к духу эпохи — приобрести ваучеры, сыграть в наперстки и попробовать разливное пиво.

Особое внимание привлекла Алена Водонаева, которая перевополотилась в Джулию Робертс из фильма «Красотка».

36-летняя Водонаева поклонница ярких и соблазнительных нарядов. Благодаря заявленному дресс-коду свадебной вечеринки ей удалось на один день стать самой знаменитой девушкой легкого поведения из культового фильма Гарри Маршалла.

Звезда подошла к подготовке со всей ответственностью: она не только подобрала идеальный парик, но и в точности воссоздала образ, начиная от лаковых ботфорт, заканчивая сшитым на заказ красным жакетом. 

Кажется, еще чуть-чуть, и Алена Водонаева затмила бы саму невесту!

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15 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
Теги

Алена Водонаева

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Ахаха! Класс!

  • Ну возьмите меня!)))

  • Если бы не подписи к фото я бы подумала что это гастроли цирка уродов

  • класс)))))))))

  • Алена потрепанней выглядит, чем Робертс. А на 8 фото как-будто мужика красят в женщину.

  • Водонаева "тонко" намекнула о своей сущности?)

  • Аленушке идёт такой образ

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