14-летняя дочь Моники Беллуччи дебютировала в свете

15 июня в Милане прошел показ мужской коллекции Dolce&Gabbana. Среди приглашенных гостей оказалась и Дева Кассель, для которой этот светский выход стал одним из первых.

14-летней Деве Кассель не привыкать быть в центре внимания. В апреле этого года старшая дочь Моники Беллуччи подписала с Dolce&Gabbana контракт и стала лицом знаменитого бренда. А на днях у юной красавицы состоялся дебют — она в первый раз появилась на светском мероприятии.



Дева появилась на показе мужской коллекции итальянского Дома и сразу привлекла к себе внимание. Белоснежная кожа, пухлые губы и пышная шевелюра не оставили равнодушными ни гостей, ни фотографов.

Для своего первого выхода юная Кассель предпочла темный лук, состоящий из обтягивающих брюк, жакета и кружевного топа алого оттенка. Такой наряд как нельзя лучше подчеркивал белизну кожи старлетки.



Поклонники не остались равнодушными и тут же признали в молодой девушке знаменитую маму. «Копия Моники», «Какая же красивая», «Очаровательная», «Молодость всегда безупречна», — прокомментировали фанаты.

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Напомним, что ранее Дольче и Габбана не раз приглашали для съемок своих рекламных кампаний и саму Монику. Не секрет, что в молодые годы, когда Беллуччи была всего лишь малоизвестной моделью, именно сотрудничество с брендом принесло ей известность.