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Ольга Бузова показала своего «идеального бывшего», с которым пришла на свадьбу

На днях Ольга Бузова вновь дала повод для слухов. Она провела счастливые часы на свадьбе у подруги в компании бывшего возлюбленного, с которым на протяжении всего вечера целовалась и записывала трогательные видео.

За личной жизнью Ольги Бузовой пристально наблюдает вся страна. Предприимчивая артистка даже создала из этого целое шоу, запустив реалити «Замуж за Бузову». 

Кто-то пытается сосватать ее Батрутдинову, кто-то — верит в ее воссоединение с бывшими поклонниками, ну а сама Ольга не перестает удивлять заинтригованных фанатов. Ведь на днях самая главная невеста страны посетила свадьбу... вместе с экс-возлюбленным Тимофеем Майоровым.

Несмотря на то, что пришли знаменитости каждый сам по себе, все торжество они буквально не отходили друг от друга. Ольга даже в дамской комнате не расставалась с Тимофеевым, а тот, кажется, был рад такому вниманию и заботливо поправлял артистке декольте платья.

Парочка записывала трогательные видео на протяжении всего вечера: на них экс-возлюбленные дарили друг другу поцелуи и сердечки, мило шептались и просто отлично проводили время.

Кажется, поклонники остались довольны таким поворотом событий. «Как же вы хорошо смотритесь вместе. Не могу налюбоваться», «Как он ее сегодня весь день целует, хорошая пара», «Можно бесконечно смотреть на три вещи:
как горит огонь, как течет вода и как Оля тусит в компании Тимофея», — написали фолловеры Бузовой.

  • Ольга Бузова
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    На днях Ольга Бузова прилетела в Италию, чтобы отпраздновать свадьбу своей подруги
    Смотреть галерею

Те, кто досмотрел многочисленные инстаграм-истории Бузовой, в курсе, что после окончания торжества бывшие влюбленные, обнявшись, скрылись в коридорах особняка, в котором проходила свадьба.

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16 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
Теги

Ольга Бузова

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Олька отлично проводит своё время. Достойные друзья. Любви и счастья молодым! Ангелина просто ангел, волшебная красотка. Муж себе отличную жену отхватил:-)

  • А кто пропустил его в дамкую комнату? Или он там припудривал носик, чтоб не засекли?

  • Она заплатила ему😂

  • что то редко они встречаются ?15 мая бузова специально приезжала в Питер, где они провели ночь в дорогом отеле Но Бузова этот день не посчитала, что прервала воздержание,двухлетней давности Только 5 июня с кем то тр.. и сказала "Мне сразу стало легче" А, что тогда делали в Питере Бузова и Майоров? Темнота от Бузовой Как всегда чухня

  • Какой же у него рост, что он достаточно выше ее? (а говорит, что секса у нее нет, вруша...))

  • Какая чудесная свадьба. Невестка красотка. Буз красотка. Очень романтическая обстановка располагает. Тимуш будь активнее пока Олюсик свободная😁

  • Хорошо тут выглядит

  • Гость

    Олька отлично проводит своё время. Достойные друзья. Любви и счастья молодым! Ангелина просто ангел, волшебная красотка. Муж себе отличную жену отхватил:-)

    Всё! всем до свидания С этого комментария стало понятно Жополизы Д2 появились Теперь будут перед хозяйкой хвалиться кто лучше её похвалил А если ,что на улицу

  • Бузова, как же я тебе завидую. Тоже хочу такого внимательного бывшего)))

  • Это платье не для свадебной церемонии.

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