Ольга Бузова показала своего «идеального бывшего», с которым пришла на свадьбу

На днях Ольга Бузова вновь дала повод для слухов. Она провела счастливые часы на свадьбе у подруги в компании бывшего возлюбленного, с которым на протяжении всего вечера целовалась и записывала трогательные видео.

За личной жизнью Ольги Бузовой пристально наблюдает вся страна. Предприимчивая артистка даже создала из этого целое шоу, запустив реалити «Замуж за Бузову».



Кто-то пытается сосватать ее Батрутдинову, кто-то — верит в ее воссоединение с бывшими поклонниками, ну а сама Ольга не перестает удивлять заинтригованных фанатов. Ведь на днях самая главная невеста страны посетила свадьбу... вместе с экс-возлюбленным Тимофеем Майоровым.

Несмотря на то, что пришли знаменитости каждый сам по себе, все торжество они буквально не отходили друг от друга. Ольга даже в дамской комнате не расставалась с Тимофеевым, а тот, кажется, был рад такому вниманию и заботливо поправлял артистке декольте платья.

Парочка записывала трогательные видео на протяжении всего вечера: на них экс-возлюбленные дарили друг другу поцелуи и сердечки, мило шептались и просто отлично проводили время.



Кажется, поклонники остались довольны таким поворотом событий. «Как же вы хорошо смотритесь вместе. Не могу налюбоваться», «Как он ее сегодня весь день целует, хорошая пара», «Можно бесконечно смотреть на три вещи:

как горит огонь, как течет вода и как Оля тусит в компании Тимофея», — написали фолловеры Бузовой.

1 2 3 ... 10 На днях Ольга Бузова прилетела в Италию, чтобы отпраздновать свадьбу своей подруги

Те, кто досмотрел многочисленные инстаграм-истории Бузовой, в курсе, что после окончания торжества бывшие влюбленные, обнявшись, скрылись в коридорах особняка, в котором проходила свадьба.