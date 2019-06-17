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Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассекретили имя сына

В марте этого года Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями: у пары родился сын. Однако до недавнего времени супруги не раскрывали имя малыша. Как выяснилось, их выбор был очень необычным.

Скоро сыну Саши Савельевой и Кирилла Сафонова исполнится уже три месяца. Однако лишь на этой неделе супруги рассказали, как назвали малыша. Необычное имя сына Кирилл раскрыл в интервью изданию HELLO!.

Оказалось, что выбор Савельевой и Сафонова пал на имя Леон. «Я Кирилл Леонович, но здесь другие причины. Не очень хорошо помню своего отца. Он был уникальным человеком, харизматичным, умным, образованным, но стать настоящим отцом ему не удалось. Место, которое он мог бы занимать в моей жизни, пусто», — откровенно признался актер. Саша пока не прокомментировала эту информацию, но, судя по всему, она полностью поддержала любимого мужа.

Напомним, Савельева и Сафонов вместе уже больше восьми лет. Их первенец родился 27 марта. Супруги нечасто посвящают поклонников в детали своей личной жизни: так, они еще ни разу не показывали лицо сына в соцсетях. Пока Саша и Кирилл выкладывают лишь редкие снимки с коляской.

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17 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @kirill_safonov, @sasha_savelieva/Instagram
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Кирилл Сафонов, Александра Савельева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • что необычного то! еврейское имя, они оба евреи...Кирилл красавец и Саша красотка, они даже похожи как брат и сестра .Пусть растет здоровым и радует родителей

  • Не понимаю таких имён в контексте русских отчеств и фамилий

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