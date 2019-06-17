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Как принц Гарри потерял голову от Дженнифер Энистон и стал писать ей смс, а она его отвергла

До того, как принц Гарри начал встречаться с Меган Маркл, он был увлечен другой голливудской актрисой — Дженнифер Энистон... но знаменитость отвергла его ухаживания.

В юности принц Гарри считал настоящим идеалом женщины актрису Дженнифер Энистон. Внук королевы не раз восхищенно говорил друзьям о том, что готов сделать ее своей принцессой. Принц окончательно потерял голову после того, как голливудская звезда снялась для обложки GQ... лишь в одном мужском галстуке.

Тогда Гарри решил найти номер телефона Дженнифер, и ему это удалось. Об этом стало известно после публикации биографической книги про Энистон американского писателя Йена Халперина. По его словам, наследник британского престола начал писать голливудской актрисе романтичные сообщения.

  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    До женитьбы на Меган Маркл принц Гарри был влюблен в другую голливудскую актрису
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На тот момент Дженнифер уже была разведена с Брэдом Питтом и не состояла ни с кем в отношениях. Однако она отвергла ухаживания Гарри из-за разницы в возрасте. Кстати, 37-летняя Меган Маркл также старше своего избранника — правда, всего на три года.

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17 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Дженнифер Энистон, Принц Гарри

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