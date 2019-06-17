Как принц Гарри потерял голову от Дженнифер Энистон и стал писать ей смс, а она его отвергла

В юности принц Гарри считал настоящим идеалом женщины актрису Дженнифер Энистон. Внук королевы не раз восхищенно говорил друзьям о том, что готов сделать ее своей принцессой. Принц окончательно потерял голову после того, как голливудская звезда снялась для обложки GQ... лишь в одном мужском галстуке.
Тогда Гарри решил найти номер телефона Дженнифер, и ему это удалось. Об этом стало известно после публикации биографической книги про Энистон американского писателя Йена Халперина. По его словам, наследник британского престола начал писать голливудской актрисе романтичные сообщения.
На тот момент Дженнифер уже была разведена с Брэдом Питтом и не состояла ни с кем в отношениях. Однако она отвергла ухаживания Гарри из-за разницы в возрасте. Кстати, 37-летняя Меган Маркл также старше своего избранника — правда, всего на три года.