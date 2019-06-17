Все глубже погружаясь в депрессию, Джастин Бибер уже открыто сомневается в своей невесте и готовности жениться

Джастин Бибер продолжает бороться с депрессией, однако болезнь начинает сказываться на его личной жизни. На днях певец признался своему другу, что ставит под сомнение брак с Хейли Болдуин.

Недавно Джастин Бибер признался приятелю, что сомневается в своей невесте Хейли Болдуин и необходимости их будущей свадьбы. Об этом друг певца сообщил порталу RadarOnline. «Сейчас он не желает думать об этом. Он очень подавлен и теперь подвергает сомнению даже собственный брак», — рассказал инсайдер.

Бибер борется с депрессией уже не первый месяц. Теперь певец проводит все больше времени в Нью-Йорке, где общается со своим наставником, пастором церкви Хиллсонг Карлом Ленцем. Священнослужитель старается помочь своему подопечному справиться с чувством подавленности.

Между тем, друг пары сообщил, что невеста Джастина пытается не обращать внимания на происходящее. По его словам, Хейли также переживает не лучшие времена, однако старается этого не показывать. Возможно, именно поэтому между ней и Джастином возникло недопонимание.

1 2 3 ... 10 На протяжении нескольких месяцев Джастин Бибер борется с депрессией

Напомним, Бибер и Болдуин заключили официальный брак в сентябре 2018-го. Пара планировала сыграть пышную свадьбу в этом году. Из-за болезни Джастина торжество перенесли на неопределенный срок.