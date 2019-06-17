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Все глубже погружаясь в депрессию, Джастин Бибер уже открыто сомневается в своей невесте и готовности жениться

Джастин Бибер продолжает бороться с депрессией, однако болезнь начинает сказываться на его личной жизни. На днях певец признался своему другу, что ставит под сомнение брак с Хейли Болдуин.

Недавно Джастин Бибер признался приятелю, что сомневается в своей невесте Хейли Болдуин и необходимости их будущей свадьбы. Об этом друг певца сообщил порталу RadarOnline. «Сейчас он не желает думать об этом. Он очень подавлен и теперь подвергает сомнению даже собственный брак», — рассказал инсайдер.

Бибер борется с депрессией уже не первый месяц. Теперь певец проводит все больше времени в Нью-Йорке, где общается со своим наставником, пастором церкви Хиллсонг Карлом Ленцем. Священнослужитель старается помочь своему подопечному справиться с чувством подавленности.

Между тем, друг пары сообщил, что невеста Джастина пытается не обращать внимания на происходящее. По его словам, Хейли также переживает не лучшие времена, однако старается этого не показывать. Возможно, именно поэтому между ней и Джастином возникло недопонимание.

Напомним, Бибер и Болдуин заключили официальный брак в сентябре 2018-го. Пара планировала сыграть пышную свадьбу в этом году. Из-за болезни Джастина торжество перенесли на неопределенный срок.

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17 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images, East News
Теги

Джастин Бибер, Хейли Болдуин

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ранняя слава и большие деньги ударили в голову,идёт путем Бритни ...

  • Жалко парня, зря женился. Ещё один пример, что не нужно жениться или бежать замуж за нелюбимых людей, чтобы забыть бывших. Парень рано стал популярен, рано испытал сильные чувства. Все это его сломала. Хочется, чтобы он нашёл в себе силы и вышел из депрессии. Может, ему лучше было уйти с головой в творчество, или отправиться в путешествие. Женитьба была ему совсем не нужна. Их брак обречён, это с самого начала было понятно. Хейли симпатичная, быстро утешится с другим, а вот Биберу может понадобиться помощь близких или врачей.

  • Девка-то симпатичная, и нафиг ей сдался этот неуравновешенный? Любовь зла...

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