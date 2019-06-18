Белла Хадид извинилась за фото, оскорбившее жителей двух арабских стран

На днях Белла Хадид опубликовала вполне себе обычный снимок, сделанный в аэропорту. Кто бы мог подумать, что фото вызовет международный скандал, и модели придется принести публичные извинения.

Недавно Белла Хадид выложила в инстаграм-истории фото, сделанное в аэропорту. В кадре звезда демонстрирует свою... правую ногу. Скорее всего, модель лишь хотела похвастаться новыми туфлями, однако, ее снимок оскорбил жителей сразу двух стран! Ведь сделала его знаменитость на фоне самолетов из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Кадр был выстроен так, что казалось, будто звезда «пинает» флаги государств. Именно это оскорбило интернет-пользователей, проживающих на Ближнем Востоке.

В Сети немедленно распространились хэштеги, обвиняющие Беллу в расизме. В таких ситуациях отмалчиваться нельзя. 22-летняя модель отреагировала на недовольство незамедлительно, опубликовав в Инстаграме большой пост, посвященный этой ситации. Звезда напомнила поклонникам, что ее отец Мохаммед Хадид — палестинец, а потому она никогда бы не оскорбила жителей Востока.

1 2 3 ... 10 Недавнее фото Беллы Хадид спровоцировало настоящий скандал в Сети

«Фотография моей обуви не имеет ничего общего с политикой... Я действительно не заметила самолеты на заднем плане. Я ни за что бы не отозвалась неуважительно об этих авиакомпаниях, не говоря уже о самих странах», — написала Белла. Простят ли ее — пока неизвестно.