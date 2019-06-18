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Наталья Водянова привезла своего будущего свекра-миллиардера в Москву

Наталья Водянова прилетела в российскую столицу всего на один день, но не одна. Вы подумали, что компанию ей составил гражданский муж Антуан Арно? А вот и нет! На этот раз сопровождаюшим 37-летней супермодели стал отец Антуана, Бернар Арно.

18 июня в ГМИИ им. А. С. Пушкина прошло уникальное событие — выставка «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное», в которую вошли 65 произведений современного искусства. В музее были представлены работы Альберто Джакометти, Энди Уорхола, Герхарда Рихтера, Зигмара Польке, Марины Абрамович и других признанных гениев нашего времени. 

Коллекция представляет собой совокупность живописи, скульптуры, фотографии, световых и видеоинсталляций. Все произведения выставляются в России впервые.

Бернар Арно
Бернар Арно

Кроме того, одновременно с «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное» в ГМИИ прошло открытие еще одной выставки, на этот раз из фонда купца и мецената Сергея Щукина. В ней представлены полотна Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других художников. Всего в щукинском собрании более 450 произведений искусства.

Наталья Водянова поделилась информацией о знаковом мероприятии в своем Инстаграме. 

Обе выставки продлятся с 19 июня до осени. На открытии присутствовал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy французский предприниматель Бернар Арно. Компанию ему составила супруга его сына Антуана российская супермодель Наталья Водянова. 

Кроме того, открытие посетили Яна Рудковская, Рената Литвинова, Матильда Шнурова, Алла Вербер, Ксения Собчак и другие селебрити.

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18 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Сергей Карпухин/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, @natasupernova/Instagram
Теги

Наталья Водянова, Антуан Арно

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • классные

  • У Решетовой муж, у Водяновой супруг..🤦🏻‍♀️

  • На основе истории жизни Наташи, можно кино снимать) Невероятный взлёт из самых низов России, на самую верхушку западного общества. Настоящая сказка)

  • Насколько я помню, Наталья давала комментарии по поводу замужества. Она говорила, что этот штамп ни на что не влияет, что она и без этого семья и расписываться не планируют. В таком случае формулировка "будущий свекр" неуместна))

  • Луи Уитонн LVMH пообещал 200 миллионов в обмен на снижение налогов, но пока что ничего не пожертвовал. Из обещанного всеми почти миллиарда евро, пока даны были только 80 миллионов. Ну, приехал и приехал, он прежде всего бизнесмен, делает промоушен своей марки среди русских.

  • Аня

    Насколько я помню, Наталья давала комментарии по поводу замужества. Она говорила, что этот штамп ни на что не влияет, что она и без этого семья и расписываться не планируют. В таком случае формулировка "будущий свекр" неуместна))

    Ещё как влияет, живу во Франции. Для детей - да, особо не влияет, но для супругов очень даже. Хотя, Водянова и так зацепилась достаточно и без штампа.

  • И почему он на ней не женится? Все равно же договор составляют, что при разводе никто из сторон не будет покушаться на заработанное другой стороной, каждый останется строго со своим лишь. Бесит, когда крутят женщиной вот так, а не женятся. И на ней он не женится никогда.

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