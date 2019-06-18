Наталья Водянова привезла своего будущего свекра-миллиардера в Москву

Наталья Водянова прилетела в российскую столицу всего на один день, но не одна. Вы подумали, что компанию ей составил гражданский муж Антуан Арно? А вот и нет! На этот раз сопровождаюшим 37-летней супермодели стал отец Антуана, Бернар Арно.

18 июня в ГМИИ им. А. С. Пушкина прошло уникальное событие — выставка «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное», в которую вошли 65 произведений современного искусства. В музее были представлены работы Альберто Джакометти, Энди Уорхола, Герхарда Рихтера, Зигмара Польке, Марины Абрамович и других признанных гениев нашего времени.



Коллекция представляет собой совокупность живописи, скульптуры, фотографии, световых и видеоинсталляций. Все произведения выставляются в России впервые.



Бернар Арно

Кроме того, одновременно с «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное» в ГМИИ прошло открытие еще одной выставки, на этот раз из фонда купца и мецената Сергея Щукина. В ней представлены полотна Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других художников. Всего в щукинском собрании более 450 произведений искусства.

Наталья Водянова поделилась информацией о знаковом мероприятии в своем Инстаграме.

1 2 3 ... 10 Наталья Водянова и Антуан Арно познакомились в 2008 году

Обе выставки продлятся с 19 июня до осени. На открытии присутствовал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy французский предприниматель Бернар Арно. Компанию ему составила супруга его сына Антуана российская супермодель Наталья Водянова.



Кроме того, открытие посетили Яна Рудковская, Рената Литвинова, Матильда Шнурова, Алла Вербер, Ксения Собчак и другие селебрити.