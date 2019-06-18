Бритни Спирс рассказала, сколько килограммов ей осталось сбросить до идеального веса

Бритни Спирс часто выкладывает фото и видео своих тренировок. На днях 37-летняя певица опубликовала новый пост, в котором рассказала фанатам, сколько килограммов желает сбросить.

Совсем недавно Бритни Спирс обвинила папарацци в редактировании ее фото. По мнению певицы, фотографы «накинули» ей немало лишних кг. На днях знаменитость вновь напомнила фолловерам, что она довольна своей фигурой, и до идеала ей осталось всего ничего.

Бритни опубликовала новую запись своей тренировки, подписав ее: «Я очень усердно работала, чтобы похудеть, и для меня один лишний килограмм — это как все три... очень много». Певица честно призналась, что не нравится себе на видео, но «работает над этим».

1 2 3 ... 10 Бритни Спирс часто публикует фото и видео своих тренировок

Большинство фолловеров попытались убедить звезду в том, что ей не нужно так переживать из-за фигуры. «Твое тело прекрасно, и я надеюсь, что со временем ты научишься ценить его! Нет ничего плохого в работе над достижением цели, но любить себя тоже нужно», «Ты совершенна», «Ты идеальна, Бритни, не переживай из-за того, что о тебе говорят, ведь мы так любим любим тебя», — комментировали подписчики.