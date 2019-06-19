Анфиса Чехова отреагировала на скандальную рекламу против ожирения и поддержала тех, кто с ним борется

Недавно настоящий скандал спровоцировала социальная реклама министерства здравоохранения Краснодарского края. На плакатах, призывающих следить за своим здоровьем, разместились лозунги «Жирное не может быть здоровым» и «Жирное сексуальным не бывает». Провокационную рекламу решила прокомментировать телеведущая Анфиса Чехова.
«У толстых людей каждый день — война! С собой, с обществом, перед которым они всегда виноваты, со своими комплексами и непослушным и очень хитрым жиром, у которого тоже есть свой ''ум'' и который никак не хочет терять своих позиций! Публичные унижения толстых людей и обвинения их в несексуальности, нездоровье и непривлекательности — на что они рассчитаны?" — возмутилась Чехова.
Телеведущая отметила, что и ей знакома проблема борьбы с лишним весом, и похудение не давалось ей легко. Большинство подписчиков поддержали Анфису, рассказав свои истории о борьбе с полнотой. Многие поблагодарили знаменитость за то, что она подняла такую непростую тему.