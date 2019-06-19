Анфиса Чехова отреагировала на скандальную рекламу против ожирения и поддержала тех, кто с ним борется

На прошлой неделе резонанс в Сети вызвала социальная реклама по борьбе с ожирением от министерства здравоохранения Краснодарского края. Телеведущая Анфиса Чехова высказала свое мнение по поводу нашумевшего проекта.

Недавно настоящий скандал спровоцировала социальная реклама министерства здравоохранения Краснодарского края. На плакатах, призывающих следить за своим здоровьем, разместились лозунги «Жирное не может быть здоровым» и «Жирное сексуальным не бывает». Провокационную рекламу решила прокомментировать телеведущая Анфиса Чехова.

«У толстых людей каждый день — война! С собой, с обществом, перед которым они всегда виноваты, со своими комплексами и непослушным и очень хитрым жиром, у которого тоже есть свой ''ум'' и который никак не хочет терять своих позиций! Публичные унижения толстых людей и обвинения их в несексуальности, нездоровье и непривлекательности — на что они рассчитаны?" — возмутилась Чехова.

1 2 3 ... 10 На днях Анфиса Чехова прокомментировала нашумевшую социальную рекламу, посвященную проблеме ожирения

Телеведущая отметила, что и ей знакома проблема борьбы с лишним весом, и похудение не давалось ей легко. Большинство подписчиков поддержали Анфису, рассказав свои истории о борьбе с полнотой. Многие поблагодарили знаменитость за то, что она подняла такую непростую тему.