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Анфиса Чехова отреагировала на скандальную рекламу против ожирения и поддержала тех, кто с ним борется

На прошлой неделе резонанс в Сети вызвала социальная реклама по борьбе с ожирением от министерства здравоохранения Краснодарского края. Телеведущая Анфиса Чехова высказала свое мнение по поводу нашумевшего проекта.

Недавно настоящий скандал спровоцировала социальная реклама министерства здравоохранения Краснодарского края. На плакатах, призывающих следить за своим здоровьем, разместились лозунги «Жирное не может быть здоровым» и «Жирное сексуальным не бывает». Провокационную рекламу решила прокомментировать телеведущая Анфиса Чехова.

«У толстых людей каждый день — война! С собой, с обществом, перед которым они всегда виноваты, со своими комплексами и непослушным и очень хитрым жиром, у которого тоже есть свой ''ум'' и который никак не хочет терять своих позиций! Публичные унижения толстых людей и обвинения их в несексуальности, нездоровье и непривлекательности — на что они рассчитаны?" — возмутилась Чехова.

  • Анфиса Чехова
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    На днях Анфиса Чехова прокомментировала нашумевшую социальную рекламу, посвященную проблеме ожирения
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Телеведущая отметила, что и ей знакома проблема борьбы с лишним весом, и похудение не давалось ей легко. Большинство подписчиков поддержали Анфису, рассказав свои истории о борьбе с полнотой. Многие поблагодарили знаменитость за то, что она подняла такую непростую тему.

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19 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @achekhova/Instagram
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Анфиса Чехова

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Она же вроде как говорила, что не худела специально? Что, якобы просто перешла на ПП. А потом только начала заниматься спортом. И никто не оскорблял полных людей. Это, скорее, стимул. Подумай о здоровье. Или же более "женский" стимул - ты будешь секси, если будешь весить меньше.Где тут оскорбления??! Лишь бы втиснуться куда-нибудь.

  • Мне непонятно для чего написали про сексуальность? Каждого возбуждает что-то своё и на пышек есть любители. Здоровье да, нужно беречь, всё правильно, но проезжаться по вкусовым пристрастиям неправильно. И да, жирным очень непросто в современном мире, оставили бы уже их в покое

  • Гость

    Она же вроде как говорила, что не худела специально? Что, якобы просто перешла на ПП. А потом только начала заниматься спортом. И никто не оскорблял полных людей. Это, скорее, стимул. Подумай о здоровье. Или же более "женский" стимул - ты будешь секси, если будешь весить меньше. Где тут оскорбления??! Лишь бы втиснуться куда-нибудь.

    Это оскорбление, как минимум, этой полной женщин на фото, одетой в стиле Playboy... Всем сказано, что "эта жирная женщина асексуальна", "сексуально не привлекательна". Хотя, по факту, это не так, и на нее есть любители.

  • Ну с сексуальностью зря, разные извращенцы есть да и тётю стрёмную даже на лицо прилепили. А где оскорбление-то? "Жирное" - это просто слово.

  • spring01945

    Мне непонятно для чего написали про сексуальность? Каждого возбуждает что-то своё и на пышек есть любители. Здоровье да, нужно беречь, всё правильно, но проезжаться по вкусовым пристрастиям неправильно. И да, жирным очень непросто в современном мире, оставили бы уже их в покое

    А кому просто в современном мире?? Ге"ям, курильщикам, алкоголикам, неуспешным, больным, рано родящим или поздно родящим? Этот список можно продолжать до бесконечности. На каждого найдутся свои критики, поэтому толстяки здесь не самые большие страдальцы во Вселенной. И да, жирный человек- это не здОрово и не здорОво

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