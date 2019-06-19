На днях Дмитрий Дибров дал эксклюзивное интервью «Телепрограмме», в котором объяснил, почему в прессе его семью нередко называют идеальной.

В этом году чета Дибровых отмечает тройной юбилей: Дмитрию исполняется 60 лет, а его супруге Полине — 30. Кроме того, душа в душу влюбленные прожили уже 10 лет. В интервью «Телепрограмме» популярный телеведущий рассказал, откуда у него берутся силы на воспитание троих сыновей и в чем рецепт его семейного счастья.



Несмотря на надвигающееся 60-летие, Дмитрий Дибров полон сил и энергии. Как оказалось, молодость ему придают сыновья: 9-летний Саша, 5-летний Федя и 4-летний Илья.

«Способность к деторождению — первый признак молодости! Мол, он еще может и, главное, хочет! Современная медицина обещает: приходите в любом возрасте, мы все сделаем — не так, так этак. Главное, чтобы тебе хотелось прийти в перинатальный центр. Но дело в том, что у некоторых людей к 60-ти годам уже отсутствует желание. У меня, как видите, все только начинается», — заявил Дибров.



Кроме того, Дмитрий рассказал, что в ближайшее время планирует запуск собственного вебинара об отношениях. Он уверен, что за 10 лет счастливого брака с Полиной ему есть, о чем рассказать поклонникам.

«Я с удовольствием расскажу, как найти партнера, потом его еще и не потерять, отправиться в загс. Журналисты за несколько лет превратили нас в стандарт образцовой благополучной русской семьи», — заявил Дмитрий Дибров.

По мнению телеведущего, самое страшное и вместе с тем самое важное в семье — это «конфликтология». Любовь Дибров сравнил с тортом, а вот «брак — это хлеб и мясо». Впрочем, между Дмитрием и Полиной недопониманий практически не возникает. И этому способствует... 30-летняя разница в возрасте.



1 2 3 ... 12 Дмитрий познакомился с 17-летней Полиной на конкурсе красоты

«Разница в возрасте — основа того, что склоки просто невозможны. Просто нет для них оснований», — поделился счастливый Дмитрий.