Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Любовь — это торт, а брак — хлеб и мясо»: Дмитрий Дибров рассказал о жизни с женой на 30 лет моложе

На днях Дмитрий Дибров дал эксклюзивное интервью «Телепрограмме», в котором объяснил, почему в прессе его семью нередко называют идеальной.

В этом году чета Дибровых отмечает тройной юбилей: Дмитрию исполняется 60 лет, а его супруге Полине — 30. Кроме того, душа в душу влюбленные прожили уже 10 лет. В интервью «Телепрограмме» популярный телеведущий рассказал, откуда у него берутся силы на воспитание троих сыновей и в чем рецепт его семейного счастья.

Несмотря на надвигающееся 60-летие, Дмитрий Дибров полон сил и энергии. Как оказалось, молодость ему придают сыновья: 9-летний Саша, 5-летний Федя и 4-летний Илья.

«Способность к деторождению — первый признак молодости! Мол, он еще может и, главное, хочет! Современная медицина обещает: приходите в любом возрасте, мы все сделаем —  не так, так этак. Главное, чтобы тебе хотелось прийти в перинатальный центр. Но дело в том, что у некоторых людей к 60-ти годам уже отсутствует желание. У меня, как видите, все только начинается», — заявил Дибров.

Кроме того, Дмитрий рассказал, что в ближайшее время планирует запуск собственного вебинара об отношениях. Он уверен, что за 10 лет счастливого брака с Полиной ему есть, о чем рассказать поклонникам.

«Я с удовольствием расскажу, как найти партнера, потом его еще и не потерять, отправиться в загс. Журналисты за несколько лет превратили нас в стандарт образцовой благополучной русской семьи», — заявил Дмитрий Дибров.

По мнению телеведущего, самое страшное и вместе с тем самое важное  в семье — это «конфликтология». Любовь Дибров сравнил с тортом, а вот «брак — это хлеб и мясо». Впрочем, между Дмитрием и Полиной недопониманий практически не возникает. И этому способствует... 30-летняя разница в возрасте. 

«Разница в возрасте — основа того, что склоки просто невозможны. Просто нет для них оснований», — поделился счастливый Дмитрий.

Перейти к обсуждению 5


19 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @polinadibrova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
Теги

Дмитрий Дибров, Полина Диброва

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • А почему не сказал как раньше говорил в интервью- главная причина того,что живут хорошо это то,что живут с женой и детьми на разных этажах дома..он на верхнем,куда детский шум не попадает, жена с летьми внизу..Психика его уже постоянных летских криков не выдерживает. .Все ж возраст. .и летают поэтому в отпуск разными самолетами и останавливаются в разных номерах.В принципе все верно-рядом с такой кучей детей он давно бы загнулся от.постоянного шума и криков.И днем,и ночью нет покоя.А про центр репродукции- вообще удивил..так прямо признался как именно произошло зачатие. Мы то и так знали. .но старики то обычно предпочитают чтоб все думали что это он орел и заделал в таком возрасте ребенкп..а что у него все впереди-так это старческое..молодые часто говорят что у них все в прошлом уже,а старики всегда о том,что все впереди у них в 60 лет.В России 60 л вообще-то средняя продолжительность жизни у мужчин.Тем более что курит он как паровоз,с лишним весом и здоровым не выглядит. И кепочка молодежная с кедиками ничего не меняют..Детей еще поднять на ноги надо,мало сделать в репродуктивном центре.Потому что на молодую жену-домохозяйку в этом надежды мало..

  • Меня затошнило от интервью и от фото целовашек (((

  • Что может быть впереди у пенсионера?? Все знают ведь что...отнюдь не вечная жизнь. Как думали все эти золотухины,табаковы,доренки ,барыкины и прочие,заводя детей на пороге вечности. Туда же Белявского, и прочих..Старые эгоисты,прости господи..в реальной жизни тоже полно случаев подобных знаю. .Вебинар он проведет. Смешно.В таком возрасте нужно делиться жизненной мудростью и опытом ,а не тем как жить с молодой женой-внучкой.Кому это интересно..Давно не в тренде богатые дедушки и жены- внучки приживалки при них..

  • Ах вот в чем секрет! Т.е. в мои 45 только с дедулькой 75 лет не будет слок и счастие возможно. А муж немного старше, все не то.....

  • Ей уже 30 лет! ! И полно ведь ее ровесниц, которые уже сами хорошие деньги зарабатывают, без нужды жить со стариком. И детей тоже имеют и дома хорошие. И молодых,красивых и здоровых мужей при этом,которые зарабатывают побольше вчерашнего журналиста Диброва..Вебинар он проведет.. Смешно.Кушать нечего что ли? Выгоняй Полину на работу, давно пора.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-17 10:32:00
316
Нет, чтобы честно признаться: «хотела стать красивее», она, как и многие другие муклы, плетёт про носовую перегородку. Феминизм и Лопырева так же далеки друг от друга, как Меркурий и Нептун. Женщина, которая полностью переделала себя под Барби, чтобы за счёт мужчин обеспечить себе безбедное существование, говорит о феминизме? Ахаха! Спасибо, посмеялась!
Виктория Лопырева честно рассказала о пластической операции
61 Комментариев
Гость 2019-06-17 12:55:00
258
Страна чудес, однако. За наглость и обман звание заслуженной артистки вручили. Браво! Зато больному Николаю Носкову в звании народного артиста отказали и в льготах на лечение тоже. А Алсу, да, ей без российской пенсии никак не прожить на деньги мужа олигарха. Ни стыда. Ни совести. Ничего лишнего.
Певица Алсу получила звание народной артистки
82 Комментариев
Гость 2019-06-17 17:43:00
184
Таролог вообще супер - они разошлись, потому что ссорились, она подала на развод, потому что устала, он немного переживает, но потом у него будет другая женщина.... Я такие прогнозы могу писать 50 штук в день, причем без Таро.
«Как было с тобой, так и ни с кем не будет»: история любви Екатерины Климовой и Гелы Месхи
48 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.