Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли новые подробности своей свадьбы

Герцог и герцогиня Сассекские представили выставку в Эдинбурге, посвященную их свадьбе и даже записали для посетителей аудиогид, в котором поделились подробностями подготовки к церемонии.

В Холирудский дворец выстроилась целая очередь: поклонники Британского двора и туристы спешат посетить выставку, посвященную торжественному дню бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Как оказалось, мы еще не все знаем о свадьбе, которая прошла больше года назад



Например, стало известно, что из-за свадебного наряда принц Гарри переживал ничуть не меньше Меган. В тот особенный день ему хотелось предстать в любимом костюме — униформе гвардейской кавалерии, и для этого ему пришлось заручиться поддержкой королевы. Елизавета II разрешила любимому внуку одеть мундир.

Герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что их племянники — принц Джордж и принцесса Шарлотта — были приглашены в качестве сопровождения для жениха и невесты. По этому случаю на костюм Джорджа и туфельки Шарлотты были нашиты их инициалы.



«Эта была идея Гарри. Получился такой красивый памятный подарок для наших племянников», — поделилась Меган Маркл.

1 2 3 ... 9 Торжественная церемония проходила в часовне Святого Георга

Гарри пошутил в записи для аудиогида: «Представляте, у нас было 10 подружек невесты и мальчишек в возрасте до 7 лет, и все говорили нам, что их невозможно заставить вести хорошо, но в итоге все получилось!». Меган согласилась, добавив: «Это было чудо!»

