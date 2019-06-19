Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Первый среди проигравших»: в Сети убеждены, что продюсер Лободы адресовала Сергею Лазареву целую отповедь

На днях 37-летняя Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, подколола Сергея Лазарева, с которым у ее подопечной возник конфликт.

Продюсер Нателла Крапивина, которая часто сопровождает свою подопечную на светских мероприятиях, была свидетельницей неприятного инцидента между Лазаревым и Лободой, который произошел на Премии Муз-ТВ. 

Позже Сергей отрицал конфликт, а Светлана упорно молчала. Не так давно украинская певица все же прокомментировала случившееся и намекнула, что «люди порой странно себя ведут».

Кажется, «плотину прорвало»: после высказывания Лободы вступить в конфликт решила и ее продюсер, 37-летняя Нателла Крапивина. Боевая подруга Светланы опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором негативно высказалась о трусости и подлости людей.

«Человеческая трусость — это самая жизнеспособная черта. Каждый день сталкиваюсь с ней в самых различных проявлениях. Невозможность ответить за свои слова или озвучить вслух неудобное мнение. Устроить истерику публично, но сделать все, чтобы о ней никто не узнал», — написала Нателла.

Женщина не указала открыто, кому посвящен этот текст, однако первым прокомментировал запись... Сергей Лазарев. Он оценил мудрость продюсера и оставил сообщение «Золотые слова!», которое снабдил эмодзи-аплодисментами. 

«Я рада, что ты оценил! Мы же все за правду», — «подмигнула» ему Крапивина. Лобода так же поучаствовала в разговоре. Она отправила эмодзи, закрывающий рот руками от удивления.

В комментариях началась настоящая битва фан-клубов, однако сами зачинщики конфликта предпочли поскорее завершить беседу.

Перейти к обсуждению 5


19 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @natellakrapivina/Instagram, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Светлана Лобода, Сергей Лазарев

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Розовенькие против светлосиненьких

  • Ничего не поняла. Фигня какая-то.

  • Эта Нателла выглядит как лесби

  • Solie

    Эта Нателла выглядит как лесби

    только ли выглядит.

  • Нателла дала понять Серёге,что молчать не будет.Чем больше замалчиваешь,тем больше садятся на шею.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-17 10:32:00
316
Нет, чтобы честно признаться: «хотела стать красивее», она, как и многие другие муклы, плетёт про носовую перегородку. Феминизм и Лопырева так же далеки друг от друга, как Меркурий и Нептун. Женщина, которая полностью переделала себя под Барби, чтобы за счёт мужчин обеспечить себе безбедное существование, говорит о феминизме? Ахаха! Спасибо, посмеялась!
Виктория Лопырева честно рассказала о пластической операции
61 Комментариев
Гость 2019-06-17 12:55:00
258
Страна чудес, однако. За наглость и обман звание заслуженной артистки вручили. Браво! Зато больному Николаю Носкову в звании народного артиста отказали и в льготах на лечение тоже. А Алсу, да, ей без российской пенсии никак не прожить на деньги мужа олигарха. Ни стыда. Ни совести. Ничего лишнего.
Певица Алсу получила звание народной артистки
82 Комментариев
Гость 2019-06-17 17:43:00
184
Таролог вообще супер - они разошлись, потому что ссорились, она подала на развод, потому что устала, он немного переживает, но потом у него будет другая женщина.... Я такие прогнозы могу писать 50 штук в день, причем без Таро.
«Как было с тобой, так и ни с кем не будет»: история любви Екатерины Климовой и Гелы Месхи
48 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.