«Первый среди проигравших»: в Сети убеждены, что продюсер Лободы адресовала Сергею Лазареву целую отповедь

На днях 37-летняя Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, подколола Сергея Лазарева, с которым у ее подопечной возник конфликт.

Продюсер Нателла Крапивина, которая часто сопровождает свою подопечную на светских мероприятиях, была свидетельницей неприятного инцидента между Лазаревым и Лободой, который произошел на Премии Муз-ТВ.



Позже Сергей отрицал конфликт, а Светлана упорно молчала. Не так давно украинская певица все же прокомментировала случившееся и намекнула, что «люди порой странно себя ведут».

Кажется, «плотину прорвало»: после высказывания Лободы вступить в конфликт решила и ее продюсер, 37-летняя Нателла Крапивина. Боевая подруга Светланы опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором негативно высказалась о трусости и подлости людей.



«Человеческая трусость — это самая жизнеспособная черта. Каждый день сталкиваюсь с ней в самых различных проявлениях. Невозможность ответить за свои слова или озвучить вслух неудобное мнение. Устроить истерику публично, но сделать все, чтобы о ней никто не узнал», — написала Нателла.

Женщина не указала открыто, кому посвящен этот текст, однако первым прокомментировал запись... Сергей Лазарев. Он оценил мудрость продюсера и оставил сообщение «Золотые слова!», которое снабдил эмодзи-аплодисментами.



«Я рада, что ты оценил! Мы же все за правду», — «подмигнула» ему Крапивина. Лобода так же поучаствовала в разговоре. Она отправила эмодзи, закрывающий рот руками от удивления.

1 2 3 ... 11 Нателла Крапивина является продюсером Светланы Лободы с 2010 года

В комментариях началась настоящая битва фан-клубов, однако сами зачинщики конфликта предпочли поскорее завершить беседу.