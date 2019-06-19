41-летняя Ольга Орлова юно и дерзко выглядит в топе на голое тело

Экс-солистка группы «Блестящие» умеет задать жару! На днях Ольга Орлова опубликовала в своем Инстаграме снимок, на котором позирует... без бюстгальтера. Давайте узнаем, как оценили поклонники смелость телеведущей.

Кажется, в последние несколько лет Ольга Орлова переживает второе рождение. После ухода из группы «Блестящие» на какое-то время артистка пропала из поля зрения прессы, однако благодаря участию в «Доме-2» Ольга вновь обрела популярнось.



Праздничные фото с Ксенией Бородиной, слухи о тайном романе с Владом Кадони... Кажется, 41-летняя Ольга Орлова готова удивлять снова и снова — и ей это удается!

18 июня знаменитость выложила в своем Инстаграме фотографию, на которой позирует вместе с экс-солисткой группы «Серебро» Ольгой Серябкиной. Орлова спросила у подписчиков: «Кто сегодня между нами загадал желание?».



Пока одни фолловеры пытались угадать, кто же составил компанию двум эффектным брюнеткам, а другие уверяли, что артистки похожи как две капли воды, третьи рассмотрели, что Ольга Орлова на этой фотографии... забыла надеть лифчик.



1 2 3 ... 10 Ольга Орлова была одной из участниц первого состава группы «Блестящие»

«Ольга, с вас картины писать!», «Какие красавицы», «Очень смелое фото», «Ого, вы без белья?», «Ну Ольга, ну хороша!» — прокомментировали фанаты.