Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

41-летняя Ольга Орлова юно и дерзко выглядит в топе на голое тело

Экс-солистка группы «Блестящие» умеет задать жару! На днях Ольга Орлова опубликовала в своем Инстаграме снимок, на котором позирует... без бюстгальтера. Давайте узнаем, как оценили поклонники смелость телеведущей.

Кажется, в последние несколько лет Ольга Орлова переживает второе рождение. После ухода из группы «Блестящие» на какое-то время артистка пропала из поля зрения прессы, однако благодаря участию в «Доме-2» Ольга вновь обрела популярнось.

Праздничные фото с Ксенией Бородиной, слухи о тайном романе с Владом Кадони... Кажется, 41-летняя Ольга Орлова готова удивлять снова и снова — и ей это удается!

18 июня знаменитость выложила в своем Инстаграме фотографию, на которой позирует вместе с экс-солисткой группы «Серебро» Ольгой Серябкиной. Орлова спросила у подписчиков: «Кто сегодня между нами загадал желание?».

Пока одни фолловеры пытались угадать, кто же составил компанию двум эффектным брюнеткам, а другие уверяли, что артистки похожи как две капли воды, третьи рассмотрели, что Ольга Орлова на этой фотографии... забыла надеть лифчик.

«Ольга, с вас картины писать!», «Какие красавицы», «Очень смелое фото», «Ого, вы без белья?», «Ну Ольга, ну хороша!» — прокомментировали фанаты.

Перейти к обсуждению


19 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, андрей Калмыков/Woman.ru, @olgaorlova1311/Instagram
Теги

Ольга Орлова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-17 10:32:00
316
Нет, чтобы честно признаться: «хотела стать красивее», она, как и многие другие муклы, плетёт про носовую перегородку. Феминизм и Лопырева так же далеки друг от друга, как Меркурий и Нептун. Женщина, которая полностью переделала себя под Барби, чтобы за счёт мужчин обеспечить себе безбедное существование, говорит о феминизме? Ахаха! Спасибо, посмеялась!
Виктория Лопырева честно рассказала о пластической операции
61 Комментариев
Гость 2019-06-17 12:55:00
258
Страна чудес, однако. За наглость и обман звание заслуженной артистки вручили. Браво! Зато больному Николаю Носкову в звании народного артиста отказали и в льготах на лечение тоже. А Алсу, да, ей без российской пенсии никак не прожить на деньги мужа олигарха. Ни стыда. Ни совести. Ничего лишнего.
Певица Алсу получила звание народной артистки
82 Комментариев
Гость 2019-06-17 17:43:00
184
Таролог вообще супер - они разошлись, потому что ссорились, она подала на развод, потому что устала, он немного переживает, но потом у него будет другая женщина.... Я такие прогнозы могу писать 50 штук в день, причем без Таро.
«Как было с тобой, так и ни с кем не будет»: история любви Екатерины Климовой и Гелы Месхи
48 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.