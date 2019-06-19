Баста встал на сторону L’One в его конфликте с Тимати

L'One со скандалом ушел из лейбла Black Star. Теперь он может остаться без своих песен и псевдонима. Рэпера поддерживают звезды и поклонники.

L'One и Тимати

На прошлой неделе Леван Горозия (он же и L’One) сделал у себя в Инстаграме заявление, что с марта месяца не имеет никакого отношения к лейблу Black Star. Но ушел он оттуда не так легко, как хотелось бы: имя и песни бывшие коллеги-работодатели собираются оставить себе. «Но… Я не тот человек, который это им позволит», — написал Леван, добавив, что потребует от лейбла отчитаться за каждый потраченный на него рубль.

Реакция от главы лейбла, рэпера и бизнесмена Тимати, себя ждать не заставила. В комментариях к посту Левана он написал: «Подписывая контракт, ты же читал пункт про то, что весь контент произведенный за эти годы, это собственность компании. Ты же в трезвой памяти его подписывал, своими руками. Я бы с удовольствием тебе бы его передал, если бы ты хоть раз набрал и со мной встретился и поговорил, а не прибегал в офис с толпой невнятных ''юристов''. Теперь желания расставаться с тобой полюбовно нет. Ты вышел в медиа поле, нет проблем, можем и так. И еще: у тебя никто ничего не забрал (мы им не отдадим) это априори не твое Лева, ты просто этого так и не понял» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены). Следом бизнесмен добавил, что из Black Star спокойно ушли все, кроме Левана и Кристины Си.

L'One

Поклонники L’One с таким заявлением смириться не смогли и кинулись писать Тимати все, что они думают по этому поводу. «Тимати уже давно пора заниматься лишь бургерами. После смерти Кирилла и его поведения вообще пропало всякое нормальное отношение к нему. Леван, удачи и победы!», «Лейбл Black Star скатился, жду, когда Натан оттуда свалит», «Они могут отобрать имя, песни, но любовь поклонников никогда, и все прекрасно знают, что у вас талант», — писали поклонники Горозии в комментариях.



Баста

Пока обе стороны готовятся к схватке за свою собственность, тщательно изучая гражданский кодекс РФ (к слову, Леван убежден, что у него есть все шансы остаться при своих), неравнодушные к ситуации люди пытаются вмешаться или, по крайней мере, заявить о собственной позиции. Так, на днях в конфликт двух рэперов неожиданно вмешался третий — Баста. В прямом эфире в Инстаграме он заявил подписчикам: «Я могу сказать, что нужно очень корректно завершать отношения между лейблом и артистом. В пользу Black Star говорит то, что L’One сам подписал контракт, сам залез во все эти обязательства перед лейблом. Но он очень долго проработал там, и лично я бы расстался спокойно, сохранил бы с ним дружеские отношения. Это вообще очень сложно — сотрудничать с артистом. L’One — артист, который сделал очень много для развития и репутации Black Star. Лучше было бы, чтобы все пожали руки и расстались. Тимати занимается бизнесом, это нормально, это его работа. У каждого свой взгляд на музыку и взаимодействие с артистом. У каждого свой путь».

Борис и Карина Ротенберг и Егор Крид

Напомним, недавно из Black Star ушел еще один из хедлайнеров — Егор Крид. Он смог договориться с лейблом и оставить за собой псевдоним и право исполнять все свои песни. Правда, по активно циркулирующим слухам, к «безболезненному» уходу Егора из продюсерского центра Тимати имеет отношение бизнесмен Борис Ротенберг. Сам Крид, как и Тимати, эту информацию отрицает.

1 2 3 ... 8 L'One не смог полюбовно уйти из Black Star

А вот Кристина Саркисян, которая со скандалом покинула Black Star в прошлом году, этого сделать не смогла. Теперь она работает над новым музыкальным материалом под своим настоящим именем.