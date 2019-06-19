Татьяна Навка показала фото в необычном платье, а его сравнили с фольгой

На днях Татьяна Навка решила предаться воспоминаниям о недавнем Каннском фестивале. На мероприятии фигуристка успела продемонстрировать несколько роскошных нарядов.

19 июня Татьяна Навка опубликовала фото, сделанное в Каннах. Фигуристка предалась воспоминаниям о недавнем кинофестивале, где блистала в шикарных дизайнерских нарядах. На новом снимке знаменитость запечатлена в облегающем платье из метализированной ткани. Образ Татьяна дополнила крупными серебряными серьгами.

«Моя поездка в Канны уже давно закончилась, а теплые воспоминания остались! Захотелось поделиться с вами моментом прекрасной фотосессии!», — подписала фото Навка. Судя по всему, снимок был сделан на балконе отеля. В кадре спортсменка позирует на фоне моря, где виднеются катеры и яхты.

1 2 3 ... 9 Татьяна Навка опубликовала новое фото с Каннского фестиваля

Увы, новый образ Татьяны ее поклонники не оценили. «Такая интересная женщина, но образы совсем не соответствуют ни вашему положению, ни вашей красоте», «Не очень. В романтических нарядах лучше», «Не уродуйте себя такими костюмами», — в голос твердили фолловеры. Более того, платье фигуристки сравнили со скафандром космонавта и даже фольгой! Однако сама знаменитость критику проигнорировала.