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Дмитрий Тарасов покидает футбольный клуб «Локомотив»

Если в личной жизни Дмитрия Тарасова все прекрасно и стабильно (красавица-жена, кроха-дочка), то в профессиональной грядут серьезные изменения. Как стало известно 20 июня, в конце месяца футболист покинет свой родной клуб «Локомотив».

Почти год назад в прессе появлялись слухи об уходе Тарасова из «Локомотива». Считалось, что президент клуба был неудовлетворен профессиональными навыками Дмитрия, якобы тот стал хуже играть. Но большинство поклонников склонялось к мысли, что все дело в возрасте: все-таки, футбол — это спорт молодых. Тогда с Дмитрием все же продлили контракт, но, как выяснилось, всего на один год.

20 июня главный тренер команды Юрий Семин сообщил, что полузащитник официально покидает клуб 30 июня 2019 года.

«Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт, и он ищет другую команду. Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле», — сообщил Семин в ТАСС.

Напомним, что именно в составе «Локомотива» Тарасов стал чемпионом России и трижды победил в Кубке страны. За девять лет он провел порядка 180 матчей вместе со своей командой, забил 12 голов и сделал девять результативных передач. 

До этого Тарасов играл за команду «Томь» и ФК «Москва». На молодежном уровне полузащитник выступал за столичный «Спартак». За сборную России он провел восемь матчей, забив один гол.

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20 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, PhotoXPress.ru, @tarasov23/Instagram
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Дмитрий Тарасов

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну все, Костенко, на эконом перейдет

  • Ух,как польется сейчас.

  • Гость

    Ну все, Костенко, на эконом перейдет

    А так бы Бузова перешла)

  • Бизнес надо открывать, хотя такие деньжище заработать можно только в клубе.

  • Т.е. за 9 лет всего 12 голов (1.3 гол в год) и 12 результативных передач (1 в год)???И за это платят миллионы?

  • 12 голов за 9 лет. А сколько матчей в год?

  • Гость

    А так бы Бузова перешла)

    С Ольгой все было иначе : Или в Федерацию его устроила . или пом. тренера любой команды. или бизнес с ним открыла. или на ТВ комментатором спортивных передач . Много есть вариантов. но это под силу только ОБ с ее связями и баблом.( и он это знает отлично )

  • Ихорь

    Да успокойтесь уже, язвы, вам то что, с кем он, кто как живет и с кем, речь о спорте, а не о женах и детях, вот менталетет совковый обсужлать и мусолить чужое!

    А где там выше жен и детей обсуждали? Выкавыривайте срочно "менталетет" совковый, хватит "обсужлать" и мусолить в чужом глазу соринку.

  • Гость

    12 голов за 9 лет. А сколько матчей в год?

    м н о г о -)

  • А я думала, он на скамейке запасных просидел, ан нет, оказывается полтора мяча в год. Результативный игрок!

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