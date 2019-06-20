Дмитрий Тарасов покидает футбольный клуб «Локомотив»

Если в личной жизни Дмитрия Тарасова все прекрасно и стабильно (красавица-жена, кроха-дочка), то в профессиональной грядут серьезные изменения. Как стало известно 20 июня, в конце месяца футболист покинет свой родной клуб «Локомотив».

Почти год назад в прессе появлялись слухи об уходе Тарасова из «Локомотива». Считалось, что президент клуба был неудовлетворен профессиональными навыками Дмитрия, якобы тот стал хуже играть. Но большинство поклонников склонялось к мысли, что все дело в возрасте: все-таки, футбол — это спорт молодых. Тогда с Дмитрием все же продлили контракт, но, как выяснилось, всего на один год.

20 июня главный тренер команды Юрий Семин сообщил, что полузащитник официально покидает клуб 30 июня 2019 года.



«Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт, и он ищет другую команду. Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле», — сообщил Семин в ТАСС.

Напомним, что именно в составе «Локомотива» Тарасов стал чемпионом России и трижды победил в Кубке страны. За девять лет он провел порядка 180 матчей вместе со своей командой, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.



До этого Тарасов играл за команду «Томь» и ФК «Москва». На молодежном уровне полузащитник выступал за столичный «Спартак». За сборную России он провел восемь матчей, забив один гол.

