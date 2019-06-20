Екатерина Климова рассказала, как выглядеть счастливой, несмотря на неудачи в любви

Вокруг 41-летней Екатерины Климовой который день не утихает волна слухов. Недавно к ней обратилась подписчица с провокационным вопросом касательно личной жизни. Ответ актрисы оказался неожиданным!

В последнее время в СМИ активно муссируется тема развода Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Пока пара воздерживается от каких-либо заявлений, пресса на разные лады пересказывает историю любви двух актеров и вспоминает прошлые отношения 41-летней звезды «Бедной Насти».



Стойкая Екатерина никак не комментировала слухи о возможном бракоразводном процессе, однако вечером 19 июня она невольно коснулась темы любви и отношений в своем Инстаграме.

В комментариях под одним из последних постов Екатерины к актрисе обратилась подписчица с довольно провокационным вопросом: «Поделитесь секретом, как, несмотря на неудачи в любви, выглядеть такой красивой и счастливой?».



Климова не уклонилась от ответа и высказалась так, что в обсуждении началась настоящая буря. «Молча», — написала артистка и поставила эмодзи с поцелуем.

1 2 3 ... 10 По сообщениям СМИ, Екатерина Климова подала на развод

Преданные фанаты Климовой отнеслись к вопросу подписчицы с недоверием. «Как некорректно!», «И зачем вам это знать?», «Некрасиво сказано. Вроде и похвалила, и подметила про неудачи в любви. Зато у Климовой прекрасные дети, любимая работа и вообще она самая красивая девушка», «А почему вы считаете, что у нее неудачи в любви? Неудачи у тех, кого никогда не любили. Екатерина в этом плане даже очень счастливая», — поддержали актрису фанаты.