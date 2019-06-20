Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Екатерина Климова рассказала, как выглядеть счастливой, несмотря на неудачи в любви

Вокруг 41-летней Екатерины Климовой который день не утихает волна слухов. Недавно к ней обратилась подписчица с провокационным вопросом касательно личной жизни. Ответ актрисы оказался неожиданным!

В последнее время в СМИ активно муссируется тема развода Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Пока пара воздерживается от каких-либо заявлений, пресса на разные лады пересказывает историю любви двух актеров и вспоминает прошлые отношения 41-летней звезды «Бедной Насти».

Стойкая Екатерина никак не комментировала слухи о возможном бракоразводном процессе, однако вечером 19 июня она невольно коснулась темы любви и отношений в своем Инстаграме.

В комментариях под одним из последних постов Екатерины к актрисе обратилась подписчица с довольно провокационным вопросом: «Поделитесь секретом, как, несмотря на неудачи в любви, выглядеть такой красивой и счастливой?».

Климова не уклонилась от ответа и высказалась так, что в обсуждении началась настоящая буря. «Молча», — написала артистка и поставила эмодзи с поцелуем.

Преданные фанаты Климовой отнеслись к вопросу подписчицы с недоверием. «Как некорректно!», «И зачем вам это знать?», «Некрасиво сказано. Вроде и похвалила, и подметила про неудачи в любви. Зато у Климовой прекрасные дети, любимая работа и вообще она самая красивая девушка», «А почему вы считаете, что у нее неудачи в любви? Неудачи у тех, кого никогда не любили. Екатерина в этом плане даже очень счастливая», — поддержали актрису фанаты. 

Перейти к обсуждению


20 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, klimovagram
Теги

Екатерина Климова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-17 10:32:00
316
Нет, чтобы честно признаться: «хотела стать красивее», она, как и многие другие муклы, плетёт про носовую перегородку. Феминизм и Лопырева так же далеки друг от друга, как Меркурий и Нептун. Женщина, которая полностью переделала себя под Барби, чтобы за счёт мужчин обеспечить себе безбедное существование, говорит о феминизме? Ахаха! Спасибо, посмеялась!
Виктория Лопырева честно рассказала о пластической операции
61 Комментариев
Гость 2019-06-17 12:55:00
258
Страна чудес, однако. За наглость и обман звание заслуженной артистки вручили. Браво! Зато больному Николаю Носкову в звании народного артиста отказали и в льготах на лечение тоже. А Алсу, да, ей без российской пенсии никак не прожить на деньги мужа олигарха. Ни стыда. Ни совести. Ничего лишнего.
Певица Алсу получила звание народной артистки
82 Комментариев
Гость 2019-06-17 17:43:00
184
Таролог вообще супер - они разошлись, потому что ссорились, она подала на развод, потому что устала, он немного переживает, но потом у него будет другая женщина.... Я такие прогнозы могу писать 50 штук в день, причем без Таро.
«Как было с тобой, так и ни с кем не будет»: история любви Екатерины Климовой и Гелы Месхи
48 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.