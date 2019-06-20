Лера Кудрявцева отпраздновала день рождения свекра, который старше ее всего на 7 лет

19 июня в семье Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова был настоящий праздник. Супруги поздравляли с юбилеем отца семейства — 55-летнего Сергея Макарова. Торжество проходило в ресторане русской кухни «Ермак», в котором собрались многочисленные друзья и родные прославленного хоккеиста.
Известная телеведущая прибыла на мероприятие в элегантном белом платье с цветочным принтом. Многочисленные гости расположились на летней веранде ресторана, окруженной живописным видом на пруд.
Знаменитых гостей угощали традиционными русскими блюдами и развлекали народной музыкой. Отметим, что в этом «звездном» ресторане не раз бывали такие знаменитости, как Олег Газманов, Михаил Боярский, Алла Пугачева и Максим Галкин. Заглядывал даже Владимир Путин!
Кажется, торжество прошло на славу. Лера Кудрявцева записывала инстаграм-истории, в которых поздравляла «любимого свекра» с днем рождения. Поклонники отметили, что у юбиляра и 48-летней Кудрявцевой не такая большая разница в возрасте.
Впрочем, не для кого не секрет, что известная телеведущая замужем за хоккеистом, который на 17 лет ее моложе.