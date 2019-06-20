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Лера Кудрявцева отпраздновала день рождения свекра, который старше ее всего на 7 лет

На днях 55-летие отметил бывший российский хоккеист Сергей Макаров. На торжество спортсмен пригласил и своего сына — 31-летнего Игоря вместе с женой Лерой Кудрявцевой.

19 июня в семье Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова был настоящий праздник. Супруги поздравляли с юбилеем отца семейства — 55-летнего Сергея Макарова. Торжество проходило в ресторане русской кухни «Ермак», в котором собрались многочисленные друзья и родные прославленного хоккеиста.

Известная телеведущая прибыла на мероприятие в элегантном белом платье с цветочным принтом. Многочисленные гости расположились на летней веранде ресторана, окруженной живописным видом на пруд.

Знаменитых гостей угощали традиционными русскими блюдами и развлекали народной музыкой. Отметим, что в этом «звездном» ресторане не раз бывали такие знаменитости, как Олег Газманов, Михаил Боярский, Алла Пугачева и Максим Галкин. Заглядывал даже Владимир Путин!

Кажется, торжество прошло на славу. Лера Кудрявцева записывала инстаграм-истории, в которых поздравляла «любимого свекра» с днем рождения. Поклонники отметили, что у юбиляра и 48-летней Кудрявцевой не такая большая разница в возрасте.

Впрочем, не для кого не секрет, что известная телеведущая замужем за хоккеистом, который на 17 лет ее моложе. 

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20 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @leratv, igor_makarov25/Instagram
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Лера Кудрявцева

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