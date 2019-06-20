Стало известно, что молодой бойфренд Ани Лорак бросил жену с ребенком

В прошлом году Ани Лорак рассталась с мужем Муратом Налчаджиоглу после девяти лет брака. Оказалось, что турецкий бизнесмен изменял своей знаменитой супруге. Как выяснилось, у нового возлюбленного 40-летней звезды тоже «рыльце в пушку».

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак с дочкой Софией

В начале года Ани Лорак официально стала свободной женщиной. Но ненадолго — очень скоро ее стали подозревать в романе с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Лорак комментировать ничего не стала, а просто подтвердила слухи широким жестом — выложила в Инстаграм совместное фото с новым возлюбленным. Фанаты звезды только начали поздравлять ее с тем, что она встретила достойного мужчину, как выяснилось кое-что интересное.

Ани Лорак и Егор Глеб

На днях стало известно, что Егор Глеб был женат на украинской певице TAYANNA (а если просто — Татьяне Решетняк). Этот брак продлился три года — Глеб бросил Решетняк и их общего сына Даниэля (сейчас мальчику уже шесть лет). В интервью Славе Демину для шоу «Слава+» Татьяна рассказала, что ее экс-супруг не принимает участия в жизни сына.

«Мой бывший муж, который является отцом для моего сына, был из категории ''юхуу''. Сейчас он наплывами поиграет со словами ‘’Боже, это мой сын, я его обожаю, это моя вселенная’’, а через два дня снова, как волна, исчезнет на полгода», — рассказала певица.

Решетняк также отметила, что Егор не был верным супругом. Мужчина часто приходил домой подшофе, а бывало и со следами губной помады на одежде! Но сейчас Таня не хочет ни в чем обвинять Егора. «У него такая жизнь, он так воспринимает эту ситуацию. Видимо, у него нет инстинкта отца или ощущения отцовства, поэтому он так живет», — высказалась певица, отметив, что Даниэль почти не вспоминает о папе.

К слову, Таня – старшая сестра артиста Black Star Миши Марвина. Интересно, не скажется ли это на атмосфере внутри лейбла. Боимся, еще одного скандала Тимати и Ко не переживут.