Дмитрий Шепелев объяснил, почему не публикует фото с сыном

На днях Дмитрий Шепелев поведал, почему в последнее время не публикует снимки шестилетнего сына Платона. Вопреки слухам, причиной этому являются вовсе не комментарии хейтеров.

Дмитрий Шепелев рассказал, почему старается не выкладывать в сеть фото сына. В последнее время телеведущего буквально атаковали хейтеры. Однако причина, как оказалось, кроется не в этом. Шепелев записал короткое видео и объяснил, в чем же причина такой скрытности.

«Последнее время часто спрашивают, почему я не публикую фотографии с сыном. Отвечу. Во-первых, вспоминаю себя, у меня лично опыт был плохой. Меня начали узнавать, когда мне было примерно 16. Я, когда слышал шепот за спиной, девичье ''хи-хи'', ''подпишите для жены'', обмирал, холодел, не знал, где скрыться», — признался Шепелев.

1 2 3 ... 10 Раньше Дмитрий Шепелев достаточно часто публиковал фото с сыном

Фолловеры поддержали Дмитрия в его стремлении защитить сына. «Отличный ответ! Главное чтоб ребенок жил спокойно и счастливо», «Молодец, Дима! Уважаю ваш выбор», «Все правильно и логично, Дмитрий. Не перестаю вами восхищаться», — комментировали подписчики.