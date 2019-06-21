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Дмитрий Шепелев объяснил, почему не публикует фото с сыном

На днях Дмитрий Шепелев поведал, почему в последнее время не публикует снимки шестилетнего сына Платона. Вопреки слухам, причиной этому являются вовсе не комментарии хейтеров.

Дмитрий Шепелев рассказал, почему старается не выкладывать в сеть фото сына. В последнее время телеведущего буквально атаковали хейтеры. Однако причина, как оказалось, кроется не в этом. Шепелев записал короткое видео и объяснил, в чем же причина такой скрытности.

«Последнее время часто спрашивают, почему я не публикую фотографии с сыном. Отвечу. Во-первых, вспоминаю себя, у меня лично опыт был плохой. Меня начали узнавать, когда мне было примерно 16. Я, когда слышал шепот за спиной, девичье ''хи-хи'', ''подпишите для жены'', обмирал, холодел, не знал, где скрыться», — признался Шепелев.

Фолловеры поддержали Дмитрия в его стремлении защитить сына. «Отличный ответ! Главное чтоб ребенок жил спокойно и счастливо», «Молодец, Дима! Уважаю ваш выбор», «Все правильно и логично, Дмитрий. Не перестаю вами восхищаться», — комментировали подписчики.

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21 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС, @dmitryshepelev/Instagram
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Дмитрий Шепелев, Платон Шепелев-Фриске

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Он же не Инста-курочка, чтобы фото с детьми пилить ежедневно. Для наших баб все плохие. И кто бросает с детьми, и кто дитё растит сам после смерти матери.

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