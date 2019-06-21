Брэд Питт назвал развод с Дженнифер Энистон «главной ошибкой своей жизни»

Прошло не так много времени со дня официального развода Брэда Питта и Анджелины Джоли, как знаменитый актер пытается наладить отношения с экс-супругой Дженнифер Энистон. На днях Брэд и Джен обсудили свои отношения...

После развода с Анджелиной Джоли 55-летний Брэд Питт всерьез занялся самоанализом. То ли Питт тяжело переживает расставание с Джоли, то ли у знаменитого актера возрастной кризиз, но по сообщениям западных СМИ, актер посещает психотерапевта и пытается разобраться, что же произошло с его жизнью.



В результате колоссальной внутренней работы он стал по-другому смотреть на события прошлого. Как сообщил источник, близкий к семье, Брэд Питт осознал, что «развод с Дженнифер Энистон стал главной ошибкой его жизни».

По данным инсайдера, Брэд Питт попросил Дженнифер Энистон о встрече, чтобы спустя почти 15 лет после развода расставить все точки над i.



«Он осознал, что расставание с Дженнифер ради Анджелины было одной из главных ошибок в его жизни. И хотя Брэд не влюблен в Джен, он наконец понял, что все это время сильно ее любил», — добавил источник.

После этого Питт поспешил извиниться перед Энистон за все, что он сделал. Судя по всему, он попросил экс-супругу о встрече, чтобы наконец обсудить все то, о чем они молчали эти годы. «Это был самый интимный и душевный разговор, который когда-либо происходил между Брэдом и Джен», — пояснил инсайдер.



Стало понятно, что благодаря этой встрече Дженнифер смогла «отпустить обиды прошлого», которые 50-летняя звезда все же имела.

1 2 3 ... 9 Брэд Питт и Дженнифер Энистон познакомились в 1998 году

Остается неизвестным, насколько далеко зайдут отношения экс-супругов. Поклонники «Брэнистон» затаили дыхания в надежде, что одна из самых красивых пар Голливуда воссоединится по прошествии 14 лет.