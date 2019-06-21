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Брэд Питт назвал развод с Дженнифер Энистон «главной ошибкой своей жизни»

Прошло не так много времени со дня официального развода Брэда Питта и Анджелины Джоли, как знаменитый актер пытается наладить отношения с экс-супругой Дженнифер Энистон. На днях Брэд и Джен обсудили свои отношения...

После развода с Анджелиной Джоли 55-летний Брэд Питт всерьез занялся самоанализом. То ли Питт тяжело переживает расставание с Джоли, то ли у знаменитого актера возрастной кризиз, но по сообщениям западных СМИ, актер посещает психотерапевта и пытается разобраться, что же произошло с его жизнью.

В результате колоссальной внутренней работы он стал по-другому смотреть на события прошлого. Как сообщил источник, близкий к семье, Брэд Питт осознал, что «развод с Дженнифер Энистон стал главной ошибкой его жизни».

По данным инсайдера, Брэд Питт попросил Дженнифер Энистон о встрече, чтобы спустя почти 15 лет после развода расставить все точки над i. 

«Он осознал, что расставание с Дженнифер ради Анджелины было одной из главных ошибок в его жизни. И хотя Брэд не влюблен в Джен, он наконец понял, что все это время сильно ее любил», — добавил источник.

После этого Питт поспешил извиниться перед Энистон за все, что он сделал. Судя по всему, он попросил экс-супругу о встрече, чтобы наконец обсудить все то, о чем они молчали эти годы. «Это был самый интимный и душевный разговор, который когда-либо происходил между Брэдом и Джен», — пояснил инсайдер.

Стало понятно, что благодаря этой встрече Дженнифер смогла «отпустить обиды прошлого», которые 50-летняя звезда все же имела. 

Остается неизвестным, насколько далеко зайдут отношения экс-супругов. Поклонники «Брэнистон» затаили дыхания в надежде, что одна из самых красивых пар Голливуда воссоединится по прошествии 14 лет.

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21 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Rex Features/Fotodom.ru
Теги

Брэд Питт, Анджелина Джоли, Дженнифер Энистон

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Другими словами, он пошел в программу АА и сделал 9 шаг Энистон. А вы придумали, что он ее любит))). Кто не знает про аа, не поймет

  • Ну, так пусть снова поженятся, - благо и Дженнифер, судя по всему, совсем не против и достаточно умна, чтоб отнестись к такому повороту со здоровым юмором. ;)

  • ???возрастной кризиЗ ???

  • Посмотрите на фото до и после, они говорят сами за себя. С Энистон такие глаза у него весёлые и счастливые, а после стал на безумного старца похож. С кем поведёшься как говорится.

  • Никогда! Никогда женщина не забудет обиду! Она может сделать вид что забыла, может закопать ее в глубине своего сознания, но забыть не сможет никогда! И по-настоящему простить, соответственно, тоже.

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