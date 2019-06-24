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Даша Жукова, Кэти Перри, Орландо Блум и другие звезды на второй свадьбе Карли Клосс

Карли Клосс и ее избранник Джошуа Кушнер сыграли свадьбу в октябре прошлого года. На днях молодожены решили устроить еще одно торжество, поскольку церемония бракосочетания, по словам модели, была «слишком формальной». 

В октябре 2018 года топ-модель Карли Клосс вышла замуж за бизнесмена Джошуа Кушнера. Свадьба состоялась в Нью-Йорке в кругу друзей жениха и невесты. Пара изначально планировала провести еще одну, более пышную церемонию. И вот, спустя 8 месяцев, молодожены устроили грандиозную вечеринку в стиле фильма «Горбатая гора».

Почти все гости церемонии были одеты в стиле Дикого Запада. Не стала исключением и невеста: для своей «второй» свадьбы Карли выбрала белоснежное кружевное платье с открытыми плечами. Жених, напротив, отдал предпочтение классическому костюму.

  • Карли Клосс
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    Топ-модель Карли Клосс и бизнесмен Джошуа Кушнер поженились еще в октябре прошлого года
    Смотреть галерею

Среди звездных друзей пары, приглашенных на вечеринку, были Орландо Блум и Кэти Перри, Даша Жукова, Диана фон Фюрстенберг и другие знаменитости. Многие из них опубликовали фото с церемонии. Блум и Перри, которые также планируют свадьбу, выложили трогательный совместный снимок, сделанный на фоне заката.

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24 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото @abclarkk, @dasha, @derekblasberg, @jenny_donn, @lydiakives, @orlandobloom, @raquelzaki, @scooterbraun, @sweetbabyjamie, @therealdvf/Instagram
Теги

Карли Клосс, Кэти Перри, Орландо Блум, Дарья Жукова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • это получается Карли с Трампом породнилась?

  • В 1997 году на свадьбу к моему бывшему однокласснику пришёл какой-то незнакомец - лысый и в прикиде братка - и громко сказал, "Обидишь девчонку - найду и закатаю в асфальт!", развернулся и вышел из зала ... Результат: 22 года брака без единой ссоры ...

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