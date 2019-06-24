Даша Жукова, Кэти Перри, Орландо Блум и другие звезды на второй свадьбе Карли Клосс

Карли Клосс и ее избранник Джошуа Кушнер сыграли свадьбу в октябре прошлого года. На днях молодожены решили устроить еще одно торжество, поскольку церемония бракосочетания, по словам модели, была «слишком формальной».

В октябре 2018 года топ-модель Карли Клосс вышла замуж за бизнесмена Джошуа Кушнера. Свадьба состоялась в Нью-Йорке в кругу друзей жениха и невесты. Пара изначально планировала провести еще одну, более пышную церемонию. И вот, спустя 8 месяцев, молодожены устроили грандиозную вечеринку в стиле фильма «Горбатая гора».



Почти все гости церемонии были одеты в стиле Дикого Запада. Не стала исключением и невеста: для своей «второй» свадьбы Карли выбрала белоснежное кружевное платье с открытыми плечами. Жених, напротив, отдал предпочтение классическому костюму.

1 2 3 ... 10 Топ-модель Карли Клосс и бизнесмен Джошуа Кушнер поженились еще в октябре прошлого года

Среди звездных друзей пары, приглашенных на вечеринку, были Орландо Блум и Кэти Перри, Даша Жукова, Диана фон Фюрстенберг и другие знаменитости. Многие из них опубликовали фото с церемонии. Блум и Перри, которые также планируют свадьбу, выложили трогательный совместный снимок, сделанный на фоне заката.