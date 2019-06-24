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Новый откровенный клип с полуобнаженной Анной Седоковой пришлось цензурить

24 июня в своих соцсетях Анна Седокова анонсировала премьеру видео на песню «Яжемать». Несмотря на то, что возрастной рейтинг заявлен как 12+, в клипе довольно много откровенных кадров.

В Инстаграме Анны Седоковой что ни день, то новое фото — и при этом одно откровеннее прежнего. Казалось бы, саму себя переплюнуть невозможно! Но талантливой артистке вновь удалось удивить фанатов: 36-летняя Анна снялась в новом клипе на песню «Яжемать»... без трусов.

В новом провокационном видео знойная брюнетка предстала перед поклонниками в объемном красном худи и на каблуках. А вот джинсы — или хотя бы белье — Анна надеть забыла. 

Продюсерам клипа пришлось зацензурить чересчур откровенные моменты нового видео: так, нижняя часть вышагивающей на шпильках полуобнаженной Седоковой скрыта «квадратиками».

Кадр из клипа «Яжемать»
Кадр из клипа «Яжемать»

Подобная откровенность не случайна: своей новой песней Седокова пытается разрушить стереотип «я же мать!», который сформировался в российском пространстве. «Мне на все наплевать! На чужие мнения, комплексы, на косые взгляды и осуждения! Быть мамой не означает отказаться от себя, не означает забить на себя! Быть мамой — это значит продолжать жить эту удивительную, прекрасную жизнь, с еще большей страстью и приумноженной в тысячи раз любовью!» — поделилась в своем Инстаграме певица.

Поклонники горячо поддержали новую песню Седоковой: «Спасибо за прекрасную песню, клип и за настрой! Мой шестилетний сын поет ее постоянно, что со стороны выглядит ну очень мило», «Одна из самых оригинальных работ. Браво!», «Обожаю вас, покажу мужу-иностранцу, чтоб знал, что женщина прежде всего человек и имеет свои потребности, право на маленький отдых».

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24 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @annasedokova/Instagram
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Анна Седокова

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  • Таланта у Ани ноль как и голоса. Остается брать обнаженкой

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