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«Сейчас я буду плакать»: Нино Нинидзе рассказала, из-за чего рассталась с Кириллом Плетневым

В середине мая Кирилл Плетнев и его жена Нино Нинидзе объявили о разводе. Однако лишь на днях актриса объяснила поклонникам причину расставания.

14 мая Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев опубликовали идентичные посты, в которых поведали фолловерам о разводе. Тогда пара не стала раскрывать причины разрыва отношений. На днях Нино впервые подробно рассказала о расставании с бывшим мужем в небольшом интервью YouTube-каналу APReel.

«Сейчас я буду плакать», — призналась Нинидзе, прежде чем поведать об отношениях с экс-супругом. По ее словам, причиной их разрыва стали неправильные представления о совместной жизни. «Я поняла, что мои иллюзии и ожидания — это все только мое. Надуманное. На самом деле все чуточку по-другому», — поделилась 27-летняя актриса.

Напомним, Нино и Кирилл познакомились в 2014 году на мероприятии, организованном Никитой Михалковым, и вскоре начали встречаться. В декабре 2015-го у пары родился сын Александр. А через два с половиной года Плетнев и Нинидзе сыграли свадьбу.

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24 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @ninosha13/Instagram
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Кирилл Плетнев

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