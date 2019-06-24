«Сейчас я буду плакать»: Нино Нинидзе рассказала, из-за чего рассталась с Кириллом Плетневым

В середине мая Кирилл Плетнев и его жена Нино Нинидзе объявили о разводе. Однако лишь на днях актриса объяснила поклонникам причину расставания.

14 мая Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев опубликовали идентичные посты, в которых поведали фолловерам о разводе. Тогда пара не стала раскрывать причины разрыва отношений. На днях Нино впервые подробно рассказала о расставании с бывшим мужем в небольшом интервью YouTube-каналу APReel.

«Сейчас я буду плакать», — призналась Нинидзе, прежде чем поведать об отношениях с экс-супругом. По ее словам, причиной их разрыва стали неправильные представления о совместной жизни. «Я поняла, что мои иллюзии и ожидания — это все только мое. Надуманное. На самом деле все чуточку по-другому», — поделилась 27-летняя актриса.



1 2 3 ... 10 В середине мая Кирилл Плетнев и его жена Нино Нинидзе объявили о разводе

Напомним, Нино и Кирилл познакомились в 2014 году на мероприятии, организованном Никитой Михалковым, и вскоре начали встречаться. В декабре 2015-го у пары родился сын Александр. А через два с половиной года Плетнев и Нинидзе сыграли свадьбу.