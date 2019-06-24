Николай Валуев опроверг, что страдает от рака мозга, но назвал свой другой диагноз

22 июня в некоторых СМИ появилась информация о том, что Николай Валуев страдает от рака головного мозга.
«Я ложился на операционный стол дважды, потому что в Германии не смогли довести до конца. Российский профессор, который делал вторую операцию, тоже не сумел полностью вычистить опухоль, так как там проходят важнейшие сосуды и он не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию», — говорил в эфире телеканала Николай.
На фоне неожиданных новостей о заболевании корреспонденты издания «Комсомольская правда» поспешили обратиться к спортсмену лично, чтобы спросить его о самочувствии.
По словам бывшего чемпиона по боксу, он действительно страдает от заболевания головного мозга под названием акромегалия (нарушение функции передней доли гипофиза, которое сопровождается увеличением кистей, стоп и черепа).
В завершении разговора мужчина поведал, что отлично себя чувствует — ему позвонили во время отдыха в ресторане. «Раковые больные разве так гуляют, как я?» — резюмировал Валуев.