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Николай Валуев опроверг, что страдает от рака мозга, но назвал свой другой диагноз

На выходных ряд отечественных СМИ сообщил о серьезном недуге 45-летнего Николая Валуева. В скором времени спортсмен дал комментарий порталу «Комсомольская правда», в котором поведал о своем заболевании. 
Николай Валуев
Николай Валуев

22 июня в некоторых СМИ появилась информация о том, что Николай Валуев страдает от рака головного мозга. 

Сообщая об этой страшной новости, издания ссылались на недавнее интервью боксера телеканалу ТВЦ. 

«Я ложился на операционный стол дважды, потому что в Германии не смогли довести до конца. Российский профессор, который делал вторую операцию, тоже не сумел полностью вычистить опухоль, так как там проходят важнейшие сосуды и он не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию», — говорил в эфире телеканала Николай. 

Николай Вале
 

На фоне неожиданных новостей о заболевании корреспонденты издания «Комсомольская правда» поспешили обратиться к спортсмену лично, чтобы спросить его о самочувствии. 

«Никакого рака мозга нет, я такого не говорил», — сказал Николай во время телефонного разговора с представителями издания. 

По словам бывшего чемпиона по боксу, он действительно страдает от заболевания головного мозга под названием акромегалия (нарушение функции передней доли гипофиза, которое сопровождается увеличением кистей, стоп и черепа)

  • Николай Валуев
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    На днях в Сети появилась информация о том, что Николаю Валуеву диагностирован рак мозга
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В завершении разговора мужчина поведал, что отлично себя чувствует — ему позвонили во время отдыха в ресторане. «Раковые больные разве так гуляют, как я?» — резюмировал Валуев.

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24 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, @nickvaluev/Instagram
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Николай Валуев

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