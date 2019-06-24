Николай Валуев опроверг, что страдает от рака мозга, но назвал свой другой диагноз

На выходных ряд отечественных СМИ сообщил о серьезном недуге 45-летнего Николая Валуева. В скором времени спортсмен дал комментарий порталу «Комсомольская правда», в котором поведал о своем заболевании.

Николай Валуев

22 июня в некоторых СМИ появилась информация о том, что Николай Валуев страдает от рака головного мозга.

Сообщая об этой страшной новости, издания ссылались на недавнее интервью боксера телеканалу ТВЦ.

«Я ложился на операционный стол дважды, потому что в Германии не смогли довести до конца. Российский профессор, который делал вторую операцию, тоже не сумел полностью вычистить опухоль, так как там проходят важнейшие сосуды и он не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию», — говорил в эфире телеканала Николай.

На фоне неожиданных новостей о заболевании корреспонденты издания «Комсомольская правда» поспешили обратиться к спортсмену лично, чтобы спросить его о самочувствии.

«Никакого рака мозга нет, я такого не говорил», — сказал Николай во время телефонного разговора с представителями издания.

По словам бывшего чемпиона по боксу, он действительно страдает от заболевания головного мозга под названием акромегалия (нарушение функции передней доли гипофиза, которое сопровождается увеличением кистей, стоп и черепа).

1 2 3 ... 8 На днях в Сети появилась информация о том, что Николаю Валуеву диагностирован рак мозга

В завершении разговора мужчина поведал, что отлично себя чувствует — ему позвонили во время отдыха в ресторане. «Раковые больные разве так гуляют, как я?» — резюмировал Валуев.