Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Без шума и пыли: как избавятся от персонажа Саманты в продолжении «Секса в большом городе»

Поклонники знаменитого сериала и радуются, и возмущаются одновременно: новый сезон «Секса в большом городе» выйдет на экраны в 2020 году, но без одной из культовых героинь знаменитой четверки — Саманты Джонс.

Роковая красавица Саманта Джонс была одной из самых любимых героинь сериала среди телезрительниц по всему миру. Искрометный юмор, свободолюбие, умение веселиться и жить по своим правилам — вот отличительные черты обаятельной мисс Джонс. 

Не успели поклонники обрадоваться чудесной новости — в скором времени начнутся съемки нового сезона «Секса в большом городе», — как создатели сериала внесли «ложку дегтя»: оказалось, 62-летняя Ким Кэтролл не будет принимать участие в новой истории. 

Звезда пояснила, что в своем возрасте хочет закончить сниматься в сериале и перевернуть эту страницу.

Однако в близких к актрисе кругам считают, что дело заключается вовсе не  в этом. Вероятно, сказалась давняя ссора Ким с коллегой по «Сексу» — 54-летней Сарой Джессикой Паркер. Исполнительница роли Саманты была недовольна своим гонораром, который оказался значительно ниже зарплаты Кэрри Брэдшоу. Поэтому и в новом сезоне Ким сниматься не собирается.

Как стало известно, сценаристы уже вовсю работают над очередным сезоном «Секса в большом городе». Они не стали упрашивать Ким Кэтролл вернуться в сериал и, не долго думая, решили убить Саманту Джонс. От чего именно погибнет полюбившаяся миллионам героиня, пока неизвестно. Но уже ходят слухи, что освободившееся место займет сама Шэрон Стоун... Что ж, время покажет!

Перейти к обсуждению 6


24 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Ким Кэтролл

Реклама

6 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Сара Паркер выглядит сейчас ужасающе, я не представляю, как она будет сейчас сниматься в такого рода сериале....

  • Жалко. Из всех героинь СБГ больше всех Саманта нравилась.

  • Гость

    Сара Паркер выглядит сейчас ужасающе, я не представляю, как она будет сейчас сниматься в такого рода сериале....

    На транссексуала стала похожа. Уже в "Сексе в большом городе-2" заметно было.

  • Так жалко...((((

  • Это Ким Кэтролл избавилась, от превратившегося в нудную жвачку сериала. Она сама говорила, что дальше что то тянуть из этого проекта не имеет смысла, лучше поставить на всём точку. Самая мудрая из всех актрис .

  • А о чем будет новая часть? О похождении пенсионерок? Реально сценаристы ради наживы готовы испортить все впечатление от сериала.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-23 11:05:00
280
Она отца винит не за развод, а за десятилетнее унижение матери враньем, за рожденных и спрятанных на стороне детей, которые даже сказать не могли, кто их отец. Дочь Меладзе никому не врала, прошли чувства - разошлись. Все честно и чистоплотно.
СМИ: дочь Валерия Меладзе рассталась с супругом после двух лет брака
35 Комментариев
Гость 2019-06-22 19:36:00
191
Надо было так "Билли, чмоки-чмоки! Желаем тебе запузячить Катюху в 4 раз, здоровья и бабла! Лети с приветом, вернись с ответом!". Рыжий и Мемеха.
«Холодно и безлично»: в Сети возмущены тем, как принц Гарри и Меган Маркл поздравили принца Уильяма с днем рождения
26 Комментариев
Гость 2019-06-21 19:51:00
170
Удивительно некрасивая, непропорционально сложенная женщина. Маленькая ростом, короткие ноги, при этом огромный некрасивый зад. Как вот это чудушко может кому-то нравится до придыхания, не понимаю, хоть убейте.
Сладкая, но не гладкая: Ким Кардашьян снова покоряет пляж в мини-бикини после «целлюлитной катастрофы»
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.