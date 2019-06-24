Без шума и пыли: как избавятся от персонажа Саманты в продолжении «Секса в большом городе»

Поклонники знаменитого сериала и радуются, и возмущаются одновременно: новый сезон «Секса в большом городе» выйдет на экраны в 2020 году, но без одной из культовых героинь знаменитой четверки — Саманты Джонс.

Роковая красавица Саманта Джонс была одной из самых любимых героинь сериала среди телезрительниц по всему миру. Искрометный юмор, свободолюбие, умение веселиться и жить по своим правилам — вот отличительные черты обаятельной мисс Джонс.



Не успели поклонники обрадоваться чудесной новости — в скором времени начнутся съемки нового сезона «Секса в большом городе», — как создатели сериала внесли «ложку дегтя»: оказалось, 62-летняя Ким Кэтролл не будет принимать участие в новой истории.

Звезда пояснила, что в своем возрасте хочет закончить сниматься в сериале и перевернуть эту страницу.



Однако в близких к актрисе кругам считают, что дело заключается вовсе не в этом. Вероятно, сказалась давняя ссора Ким с коллегой по «Сексу» — 54-летней Сарой Джессикой Паркер. Исполнительница роли Саманты была недовольна своим гонораром, который оказался значительно ниже зарплаты Кэрри Брэдшоу. Поэтому и в новом сезоне Ким сниматься не собирается.

1 2 3 ... 10 Сериал «Секс в большом городе» вышел на экраны в 1998 году

Как стало известно, сценаристы уже вовсю работают над очередным сезоном «Секса в большом городе». Они не стали упрашивать Ким Кэтролл вернуться в сериал и, не долго думая, решили убить Саманту Джонс. От чего именно погибнет полюбившаяся миллионам героиня, пока неизвестно. Но уже ходят слухи, что освободившееся место займет сама Шэрон Стоун... Что ж, время покажет!

