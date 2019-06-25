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СМИ назвали дату крещения Арчи Харрисона, которую Меган Маркл выбрала из-за американских друзей

Интернет-пользователи пытались предугадать день крещения и имена крестных Арчи Харрисона едва ли не сразу после того, как он появился на свет. Однако лишь на днях стало известно, на какой дате остановились принц Гарри и Меган Маркл.

Недавно британские СМИ озвучили предполагаемую дату крещения королевского наследника. Знаменательное событие, как утверждают инсайдеры, запланировано на 4-е июля. По данным издания HELLO!, Сассексы планируют крестить Арчи в День независимости для того, чтобы мероприятие смогли посетить американские друзья Меган Маркл.

Такой выбор даты позволить приехать в Британию матери герцогини Сассекской, а также ее американским подругам — Серене Уильямс и Джессике Малруни. Последняя, по слухам, станет крестной матерью Арчи. Что касается Уильямс, то она как раз недавно прибыла в Соединенное Королевство ради Уимблдонского турнира.

  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    Интернет-пользователи уже давно пытаются предугадать день крещения и имена крестных Арчи Харрисона
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Споры о том, кто же станет крестными родителями Арчи, продолжаются уже давно. Одни утверждают, что принц Гарри и Меган Маркл выберут на эту роль своих лучших друзей — вне зависимости от их известности и происхождения. Другие — напротив, верят, что ответственную миссию возложат на плечи сильных мира сего.

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25 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @sussexroyal/Instagram
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Кто такая Джессика Малруни?

  • Подруга Меган. Та,которая на бэби shower принесла подарок в большой голубой коробке намекнув на то что у них будет мальчик

  • Вы серьезно думаете, что американские селебрити подгадывают свои поездки под праздники?? они же не офисный планктон.

  • Погодите, а почему бабушке удобно приехать 4 июля, она же планировала растить внука, ей даже крыло дома отремонтировали? И потом, зачем американским гражданам ехать на день независимости своей страны в чужую? А если Меган и правда под себя все решает, то не верю в их долгий союз, Гарри все таки принц и наследник королевских традиций, это просто неуважение Меган к семье, которая ее приняла

  • А в чем неуважение? В том, что жена хочет, чтобы ее друзья присутствовали на крещении? Странная логика.

  • Чисто из любопытства интересно, когда и где Сирена Уильямс могла подружиться с Меган? Что у них общего, кроме афро-корней? Сирена же с детского возраста живет на корте, и сестра ее там же, а Меган-то вроде совсем из другой тусовки

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