СМИ назвали дату крещения Арчи Харрисона, которую Меган Маркл выбрала из-за американских друзей

Интернет-пользователи пытались предугадать день крещения и имена крестных Арчи Харрисона едва ли не сразу после того, как он появился на свет. Однако лишь на днях стало известно, на какой дате остановились принц Гарри и Меган Маркл.

Недавно британские СМИ озвучили предполагаемую дату крещения королевского наследника. Знаменательное событие, как утверждают инсайдеры, запланировано на 4-е июля. По данным издания HELLO!, Сассексы планируют крестить Арчи в День независимости для того, чтобы мероприятие смогли посетить американские друзья Меган Маркл.

Такой выбор даты позволить приехать в Британию матери герцогини Сассекской, а также ее американским подругам — Серене Уильямс и Джессике Малруни. Последняя, по слухам, станет крестной матерью Арчи. Что касается Уильямс, то она как раз недавно прибыла в Соединенное Королевство ради Уимблдонского турнира.



1 2 3 ... 10 Интернет-пользователи уже давно пытаются предугадать день крещения и имена крестных Арчи Харрисона

Споры о том, кто же станет крестными родителями Арчи, продолжаются уже давно. Одни утверждают, что принц Гарри и Меган Маркл выберут на эту роль своих лучших друзей — вне зависимости от их известности и происхождения. Другие — напротив, верят, что ответственную миссию возложат на плечи сильных мира сего.