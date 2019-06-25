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«Я им благодарна»: Виктория Боня рассказала об отношении к хейтерам

Недавно Виктория Боня дала обширное интервью бизнес-леди Марии Азаренок. Звезда поведала о своем пути к успеху.... и хейтерах, которых она воспринимает как своеобразный стимул. 

Бренд-стратег Мария Азаренок, ведущая канал о продвижении бизнеса, взяла интервью у Виктории Бони. В нем знаменитость рассказала о том, как пришла к успеху. Виктория поведала о своем решении уехать из родного города Краснокамска без денег и знакомств в Москве. «Мне нечего было терять. Вернуться я бы всегда смогла», — призналась экс-участница «Дома-2».

Рассказала Боня и о своем отношении к хейтерам. «Это волна энергии — и она важна. Даже это грязное топливо можно использовать, чтобы двигаться дальше. Я благодарна хейтерам, они всю свою жизнь посвящают мне», — заявила звезда.

Также Виктория призналась, что при знакомстве с людьми из разных стран она  и представляется по-разному. Если Боня общается с соотечественниками, то говорит о себе как о телеведущей и модели. В то же время при знакомстве с иностранцами она представляется как бизнесвумен.

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25 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Андрей Калмыков/Woman.ru, @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • "Призналась экс- участница Дома2"ну да, как еще ее обозначить.

  • А чем Боня занимается, какой у нее бизнес? Как у Самойловой что ли, шмоточный магазин?

  • Бизнес-леди? ? И какой ,стесняюсь спросить ,у нее бизнес? Она правда думает что кто ей жизнь посвящает? Зашли в тему поржать на 5 минут и забыли..смешная.

  • На 10 фотке костюмчик хороший))) мне нравится....«Как Виктория пришла к успеху...» к чему ????? Куда пришла? Откуда?)))) я что-то пропустила

  • Боня мутная - не понятно где она живёт, на какие деньги. При этом девушка из глухой бедной провинции, в отличии от Водяновой у которой для окружающих всё понятно.

  • Бонин бизнес заключается в умении пускать пыль в глаза. Да и то, как-то неправдоподобно.

  • Плохо сшитый костюм из полиэстера, древние босоножки, лоснящаяся от непромытости нарощенка и бесконечное вранье, - приятно осознавать, что хоть что-то в жизни не меняется никогда.

  • Вся жизнь этой женщины в 40 лет из хейтеров и фолловеров состоит. А чего добился ты, как говорится.

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