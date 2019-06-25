«Я им благодарна»: Виктория Боня рассказала об отношении к хейтерам

Недавно Виктория Боня дала обширное интервью бизнес-леди Марии Азаренок. Звезда поведала о своем пути к успеху.... и хейтерах, которых она воспринимает как своеобразный стимул.

Бренд-стратег Мария Азаренок, ведущая канал о продвижении бизнеса, взяла интервью у Виктории Бони. В нем знаменитость рассказала о том, как пришла к успеху. Виктория поведала о своем решении уехать из родного города Краснокамска без денег и знакомств в Москве. «Мне нечего было терять. Вернуться я бы всегда смогла», — призналась экс-участница «Дома-2».



Рассказала Боня и о своем отношении к хейтерам. «Это волна энергии — и она важна. Даже это грязное топливо можно использовать, чтобы двигаться дальше. Я благодарна хейтерам, они всю свою жизнь посвящают мне», — заявила звезда.



1 2 3 ... 10 Виктория Боня дала обширное интервью бизнес-леди Марии Азаренок

Также Виктория призналась, что при знакомстве с людьми из разных стран она и представляется по-разному. Если Боня общается с соотечественниками, то говорит о себе как о телеведущей и модели. В то же время при знакомстве с иностранцами она представляется как бизнесвумен.