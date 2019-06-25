Самый обсуждаемый российский актер Александр Петров заявил, что устал сниматься в кино

Зрители уже давно шутят о том, что, как и Сергей Безруков, Александр Петров может примерить на себя совершенно любой образ.
На днях артист дал интервью новостному порталу «Лента.ру». Александр поделился с журналистом своим мнением по ряду вопросов касаемо работы и личной жизни, а также планами на будущее.
Кроме того, Петров признался, что устал от съемок в кино — конечно же, в хорошем смысле этого слова.
«Мне нравится эта усталость. И я понимаю, что иду в правильном направлении. Но в голове все равно держишь дальнейшую перспективу. Всегда надо понимать, что есть куда расти, осознавать, что у тебя дальше. Следующие работы должны быть серьезнее, разнообразнее, лучше, чем предыдущие», — сказал Петров.
Также во время интервью Петров снова сообщил о своем намерении когда-нибудь получить «Оскар». «И пусть будут смеяться некоторые партнеры, но я им покажу и докажу. Когда я поработал с Люком Бессоном, я осознал, что все это возможно. Говорят, что меня там не ждут? Нет. Ждут!» — считает актер.