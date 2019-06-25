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Самый обсуждаемый российский актер Александр Петров заявил, что устал сниматься в кино

Кажется, без участия Александра Петрова не обходится ни одной крупной премьеры. Впрочем, недавно актер признался, что хочет немного отдохнуть от тех съемок в кино, на которые его приглашают. 
Александр Петров
Александр Петров

Зрители уже давно шутят о том, что, как и Сергей Безруков, Александр Петров может примерить на себя совершенно любой образ. 

На счету 30-летнего актера десятки проектов, в которых зачастую ему достаются главные роли. 

На днях артист дал интервью новостному порталу «Лента.ру». Александр поделился с журналистом своим мнением по ряду вопросов касаемо работы и личной жизни, а также планами на будущее. 

Александр Петров
Кадр из фильма «Притяжение» (2017)

Кроме того, Петров признался, что устал от съемок в кино — конечно же, в хорошем смысле этого слова. 

По словам знаменитости, ему хочется получать более интересные творческие предложения, потому что некоторые свои роли он считает однотипными. 

«Мне нравится эта усталость. И я понимаю, что иду в правильном направлении. Но в голове все равно держишь дальнейшую перспективу. Всегда надо понимать, что есть куда расти, осознавать, что у тебя дальше. Следующие работы должны быть серьезнее, разнообразнее, лучше, чем предыдущие», — сказал Петров. 

  • Александр Петров
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    Александр Петров признался, что в последнее время чувствует усталость от съемок в кино
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Также во время интервью Петров снова сообщил о своем намерении когда-нибудь получить «Оскар». «И пусть будут смеяться некоторые партнеры, но я им покажу и докажу. Когда я поработал с Люком Бессоном, я осознал, что все это возможно. Говорят, что меня там не ждут? Нет. Ждут!» — считает актер. 

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25 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото @actorsashapetrov/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Александр Петров

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Талантище! По мне , русский Ди Каприо)

  • Сейчас так много молодых актеров! А снимаются везде не самые талантливые и одни и те же. Аж утомились уже!

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